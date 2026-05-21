Зеленский: Лукашенко должен «быть в тонусе» в случае агрессии 3 21.05.2026, 18:31

1,330

Владимир Зеленский

Президент Украины в Славутиче заявил о дополнительном усилении границы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении защиты границы с севера Украины из-за угроз из Брянской области РФ и Беларуси.

Об этом он сказал в четверг, 21 мая, находясь в городе Славутич.

По его словам, сегодня он встретился с руководителями общин Киевской и Черниговской областей. Президент добавил, что главная задача — поддержка местного населения и усиление обороны.

«Это касается и защитных сооружений — фортификаций и прочего, усиление границы будет дополнительно, также наши Силы обороны и безопасности, которые есть именно на этом направлении, — на Чернигов и Киев с территории соседей в Беларуси, которых Россия очень хочет втянуть в эту войну больше, и из Брянской области», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина имеет достаточно возможностей для укрепления обороны и превентивных мер в отношении возможных угроз с российских и белорусских территорий.

«…руководство Беларуси должно быть в тонусе, то есть чувствовать реально, что последствия будут, если будут агрессивные действия против Украины, против наших людей. Мы помним, что в 22-м году наступление было и с территории Беларуси также. Мы не забудем этого. Украинские Силы обороны, Силы безопасности, наши разведки знают, какие угрозы и как отвечать, отвечать справедливо, безусловно», — добавил Зеленский.

Ранее диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может быть втянута в войну «только если на нашу территорию будет осуществлена агрессия».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com