Зеленский: Лукашенко должен «быть в тонусе» в случае агрессии

Зеленский: Лукашенко должен «быть в тонусе» в случае агрессии3
- 21.05.2026, 18:31
- 1,330
Президент Украины в Славутиче заявил о дополнительном усилении границы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении защиты границы с севера Украины из-за угроз из Брянской области РФ и Беларуси.
Об этом он сказал в четверг, 21 мая, находясь в городе Славутич.
По его словам, сегодня он встретился с руководителями общин Киевской и Черниговской областей. Президент добавил, что главная задача — поддержка местного населения и усиление обороны.
«Это касается и защитных сооружений — фортификаций и прочего, усиление границы будет дополнительно, также наши Силы обороны и безопасности, которые есть именно на этом направлении, — на Чернигов и Киев с территории соседей в Беларуси, которых Россия очень хочет втянуть в эту войну больше, и из Брянской области», — отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что Украина имеет достаточно возможностей для укрепления обороны и превентивных мер в отношении возможных угроз с российских и белорусских территорий.
«…руководство Беларуси должно быть в тонусе, то есть чувствовать реально, что последствия будут, если будут агрессивные действия против Украины, против наших людей. Мы помним, что в 22-м году наступление было и с территории Беларуси также. Мы не забудем этого. Украинские Силы обороны, Силы безопасности, наши разведки знают, какие угрозы и как отвечать, отвечать справедливо, безусловно», — добавил Зеленский.
Ранее диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может быть втянута в войну «только если на нашу территорию будет осуществлена агрессия».