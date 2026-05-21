Paramount начала работу над четвертой частью «Крестного отца» 1 21.05.2026, 19:05

Фильм будет основан на романе «Конни».

Кинокомпания Paramount Pictures начала работу над четвертой частью «Крестного отца». Фильм будет основан на романе «Конни», который выйдет в 2027 году. Об этом Associated Press сообщило издательство Random House, которое купило права на сам роман. По данным агентства, история криминального клана Корлеоне впервые рассказана от лица женщины.

Роман написала Адриана Триджиани — американская писательница, автор восемнадцати бестселлеров. Она стала первой женщиной, которая написала роман по вселенной «Крестного отца». По данным AP, «Конни» одобрили наследники автора первых романов Марио Пьюзо.

Выход романа «Конни» запланирован на осень 2027 года. В центре сюжета — Констанция (Конни) Корлеоне. Она — младший ребенок и единственная дочь дона Вито Корлеоне и Кармелы Корлеоне. Ее роль в трех фильмах «Крестный отец» исполнила Талия Шайр, сестра режиссера Фрэнсиса Форда Копполы.

«Конни» — это роман о том, как женщина пытается проложить свой собственный путь в мире, который уже решил, кто она, что она собой представляет и как к ней следует относиться», — заявила Триджиани.

Сага «Крестный отец» началась с одноименного романа Марио Пьюзо, который вышел в 1969 году. В 1972 году Фрэнсис Форд Коппола выпустил экранизацию романа. Режиссер снял еще две части истории — в 1974 и 1990 годах. Представитель господина Копполы назвал «маловероятным», что 87-летний режиссер в ближайшее время будет снимать четвертую часть саги, передает The Hollywood Reporter.

