Захарова начала угрожать Молдове 14 21.05.2026, 19:38

Мария Захарова

Представитель МИД РФ выдумала «агрессию» против россиян в Приднестровье.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила Кишиневу ответом на любую «агрессию» в отношении российских граждан в Приднестровье. «Любая агрессия в отношении проживающих в Приднестровье наших сограждан получит незамеджительный и адекватный ответ», — заявила она на брифинге, подчеркнув, что Москва готова использовать «все необходимые средства» для обеспечения безопасности жителей региона.

Угрозы прозвучали на фоне указа Владимира Путина от 15 мая, который разрешил жителям Приднестровья получать российские паспорта в упрощенном порядке. Документ был мотивирован «защитой прав и свобод человека». В ответ президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кремль таким образом пытается провести скрытую мобилизацию населения непризнанной республики для участия в войне против Украины, а также оказывает давление на Кишинёв в связи с его планами по реинтеграции Приднестровья. По словам Санду, с начала полномасштабной войны большинство жителей региона предпочли молдавские паспорта, считая их более безопасными.

Тем временем российский парламент принял в окончательном чтении законопроект, позволяющий Путину использовать армию для «защиты граждан РФ» за рубежом — в случае их ареста, удержания или преследования судами, которые Москва не признаёт. 20 мая Совет Федерации утвердил соответствующие поправки в законы «О гражданстве» и «Об обороне».

Приднестровье — непризнанное государство с населением около 350 тысяч человек, где с 1992 года дислоцируются российские войска. Регион, формально являющийся частью Молдовы, сильно зависит от России в экономическом и политическом плане и остаётся одним из «замороженных» конфликтов на постсоветском пространстве.

