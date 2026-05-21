21 мая 2026, четверг, 20:35
Зеленский поручил усилить ПВО на границе с Беларусью

  • 21.05.2026, 20:10
Президент Украины назвал самые уязвимые области на границе с нашей страной.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о необходимости усиления противовоздушной обороны на северном направлении, в частности в районах, граничащих с Беларусью, и отметил, что соответствующие решения уже прорабатываются с Министерством обороны и правительством.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский заявил, что поступает большое количество обращений от общин, расположенных вдоль границы с Беларусью.

По его словам, на этом участке необходимо значительно укрепить систему противовоздушной обороны в соответствии с запросами местных жителей и текущей ситуацией безопасности.

Президент подчеркнул, что Министерство обороны Украины определило этот вопрос как один из приоритетных.

Зеленский отметил, что речь идет о перераспределении дополнительного оборудования и ресурсов для усиления оборонных возможностей.

Он добавил, что соответствующие возможности у государства есть, а также ожидает доклад по результатам принятых решений.

Отдельно президент указал, что финансирование оборонных мероприятий на Черниговско-Киевском направлении предусмотрено в полном объеме.

По словам Зеленского, в случае наличия актуальных запросов — будь то техника, ресурсы или помощь на местах — государственные структуры должны оперативно реагировать.

Зеленский подчеркнул, что правительство обязано обеспечить финансирование и поддержку всех необходимых оборонных мер, включая инициативы, которые могут реализовать сами общины.

