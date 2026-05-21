Зеленский поручил усилить ПВО на границе с Беларусью

Зеленский поручил усилить ПВО на границе с Беларусью1
- 21.05.2026, 20:10
Президент Украины назвал самые уязвимые области на границе с нашей страной.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о необходимости усиления противовоздушной обороны на северном направлении, в частности в районах, граничащих с Беларусью, и отметил, что соответствующие решения уже прорабатываются с Министерством обороны и правительством.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский заявил, что поступает большое количество обращений от общин, расположенных вдоль границы с Беларусью.
По его словам, на этом участке необходимо значительно укрепить систему противовоздушной обороны в соответствии с запросами местных жителей и текущей ситуацией безопасности.
Президент подчеркнул, что Министерство обороны Украины определило этот вопрос как один из приоритетных.
Зеленский отметил, что речь идет о перераспределении дополнительного оборудования и ресурсов для усиления оборонных возможностей.
Он добавил, что соответствующие возможности у государства есть, а также ожидает доклад по результатам принятых решений.
Отдельно президент указал, что финансирование оборонных мероприятий на Черниговско-Киевском направлении предусмотрено в полном объеме.
По словам Зеленского, в случае наличия актуальных запросов — будь то техника, ресурсы или помощь на местах — государственные структуры должны оперативно реагировать.
Зеленский подчеркнул, что правительство обязано обеспечить финансирование и поддержку всех необходимых оборонных мер, включая инициативы, которые могут реализовать сами общины.