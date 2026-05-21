ГАИшник, которого сбил пенсионер под Минском, умер в больнице 21.05.2026, 19:14

3,140

На похоронах присутствовал министр внутренних дел Кубраков.

Пресс-служба МВД сообщила о похоронах старшего инспектора ДПС спецвзвода ГАИ УВД Минского облисполкома майора милиции Петра Масолбасова. Это тот самый сотрудник ГАИ, которого 14 мая около деревни Якубовичи Минского района, на 10‑м километре автодороги Р-58 сбил 74‑летний водитель.

Сообщается, что Масолбасов умер в больнице от травм. Прощание с ним прошло в Свято-Елисаветинском женском монастыре.

На похоронах присутствовал министр внутренних дел Иван Кубраков, а также заместители министра, начальники Минского ГУВД и областных УВД, руководство, личный состав и ветераны ГАИ.

Также сообщили, что Петр Масолбасов родился в 1986 году в деревне Тихиничи Рогачевского района. Значительную часть жизни он посвятил службе в ГАИ, работая на дорогах Гомельской и Минской областей. У него остались двое несовершеннолетних сыновей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com