«Рубио может сыграть ключевую роль» 3 21.05.2026, 13:25

2,832

Марко Рубио

Фото: Reuters

США готовят смену режима на Кубе?

Авианосная ударная группа ВС США Nimitz, в которую входит одноименный авианосец, прибыла в Карибское море.

Может ли Дональд Трамп переключиться с Ирана на Кубу? Об этом сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO, Братислава) Григорием Месежниковым:

— Если говорить о том, начнет ли Трамп какую-то серьезную военно-политическую акцию, то мне кажется, что пока с Ираном он не разобрался, то вряд ли можно ожидать повторения такого конфликта, который сейчас разыгрывается на Ближнем Востоке, другом регионе мира

Если ему удастся каким-то образом этот конфликт закончить, причем с утверждением, что США победили, нельзя исключить продолжение сильного давления на Кубу. Вашингтон и сейчас посылает сигналы кубинскому режиму о том, что ему нужно приспособиться к новым геополитическим реалиям в Западном полушарии, так как там действует сейчас «Доктрина Монро». США считают себя гегемоном во всем полушарии.

Трамп проталкивает представление о том, что все тамошние режимы должны сотрудничать с США. Венесуэла уже выпала из «оси зла», хотя смена режима не произошла, но все в развитии. Что касается конфликта в Иране, то позиции обеих стран абсолютно несовместимы, и не исключено, что военные действия будут продолжаться. Понятное дело, что если военные действия будут продолжаться, то вряд ли Трамп отважится на радикальные (в том числе военные) действия против Кубы.

Добавлю, что в администрации Трампа есть силы, которые бы хотели изменения режима на Кубе. Это прежде всего Марко Рубио и люди в кубинской диаспоре. Они будут стремиться, чтобы Куба оставалась на радаре американской внешней политики, чтобы от нее внимание не отвлекалось на что-то менее значимое. Но тут все завязано на том, каким образом удастся завершить иранский конфликт.

— В адрес бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц выдвинули обвинения в сговоре с целью убийства американцев в 1996-ом году. Может ли его ждать судьба Мадуро, который также был обвинен судом в Нью-Йорке и был арестован американцами?

— Это может служить идеологическим подспорьем, мол, «видите, не только Ираном поддерживаемая «Хезболла» убивает американцев, но еще и кубинское правительство, которое, по сути дела, является продолжением тогдашнего режима, убивавшего американцев».

Маловероятно, что Трамп воспользуется этим предлогом прямо для военного вторжения. Но то, что это проявление давления на Кубу, это совершенно очевидно.

Подчеркну еще раз: в этой американской администрации есть солидные, релевантные политические силы, которые хотели бы изменить режим на Кубе. То есть не просто договориться с теми, кто сейчас правят этой страной, как в случае с Венесуэлой, а именно поменять режим.

— Есть ли шанс на демократические преобразования в Гаване?

— Мне трудно об этом судить, потому что Трамп не нацелен на изменение режима в том смысле, о котором мы часто говорим, что должна быть демократия, свобода, права человека. Тем не менее любое ослабление или устранение нынешнего режима будет иметь в этом плане положительное значение. Репрессии прекратятся, начнет налаживаться экономика, которая сейчас находится в абсолютной разрухе.

Эта страна уже сейчас стоит над пропастью. Если начнутся какие-то преобразования, то, судя по всему, американцы будут искать там силы, которые могут скомбинировать демократические устремления и в то же время проамериканскую внешнюю политику.

Уверен, что так как Марко Рубио человек хорошо информированный, он найдет такие силы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com