21 мая 2026, четверг, 14:32
На МКАД — большая авария

  21.05.2026, 13:05
Столкнулись пять авто.

38‑летний водитель МАЗ, двигаясь по внутреннему кольцу в районе 10‑го км Минской кольцевой автомобильной дороги, при выборе скорости движения не учел дорожную обстановку и не справился с управлением.

В результате МАЗ столкнулся с автомобилем Nissan, который от удара отбросило на Opel, двигавшийся в попутном направлении. Грузовик продолжил движение и столкнулся с маршрутным такси Mercedes, а то — с Geely.

В медицинские учреждения доставлены шесть пассажиров маршрутки, а также 25‑летний пассажир Geely.

