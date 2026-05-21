На МКАД — большая авария

На МКАД — большая авария2
- 21.05.2026, 13:05
Столкнулись пять авто.
38‑летний водитель МАЗ, двигаясь по внутреннему кольцу в районе 10‑го км Минской кольцевой автомобильной дороги, при выборе скорости движения не учел дорожную обстановку и не справился с управлением.
В результате МАЗ столкнулся с автомобилем Nissan, который от удара отбросило на Opel, двигавшийся в попутном направлении. Грузовик продолжил движение и столкнулся с маршрутным такси Mercedes, а то — с Geely.
В медицинские учреждения доставлены шесть пассажиров маршрутки, а также 25‑летний пассажир Geely.