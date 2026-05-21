У берегов Испании нашли корабль XVII века с серебром и пушками 1 21.05.2026, 12:35

Фото: Cadiz Directo

Он мог принадлежать контрабандистам.

В Кадисском заливе обнаружили остатки судна XVII века, перевозившего артиллерию и серебро. Вероятно, корабль был связан с атлантической контрабандной сетью.

Это проливает новый свет на контрабандные сети и морскую торговлю в Атлантическом океане, пишет New Voice.

Морские археологи задокументировали находку 27 пушек и 18 серебряных слитков с затонувшего корабля, обнаруженного во время дноуглубительных работ, связанных с расширением контейнерного порта Кадиса. Это считается одной из важнейших подводных находок в андалузских водах последних лет. Расследование возглавляли Эрнесто Тобосо Суарес и Хосефа Марти Солано из Центра подводной археологии Андалузского института исторического наследия вместе со специалистами из Gerión Arqueología.

Сейчас затонувшему судну присвоено предварительное обозначение «Дельта I», пока исследователи продолжают усилия по идентификации.

Анализ найденных артефактов свидетельствует о том, что корабль был построен в иберо-атлантических традициях и находился на службе у Франции в течение второй половины XVII века. Похоже, что артиллерийский груз происходил из Швеции и, вероятно, был приобретен через голландских посредников, что отражает взаимосвязанную европейскую торговлю оружием того периода.

Археологи обнаружили пять различных калибров пушек, датируемых третьей четвертью 1600-х годов. Несколько частей были сильно повреждены, а у некоторых из них отсутствовали важные компоненты, такие как дула и цапфы — боковые крепления, используемые для крепления пушек на лафетах. Поскольку деревянных лафетов не сохранилось, исследователи считают, что некоторые пушки, возможно, уже были выведены из эксплуатации до того, как корабль затонул, и их перевозили как балласт. Другая возможность заключается в том, что повреждения произошли во время боя или незадолго до самого кораблекрушения.

Это место также пострадало от современных дноуглубительных работ, в результате чего многие артефакты были смещены с их первоначальных мест. Археологи описывают затонувший корабль как «вырванный из контекста», что затрудняет реконструкцию точного расположения судна на морском дне.

Наряду с артиллерией водолазы извлекли 18 серебряных слитков весом примерно полтонны. На одном слитке указана дата 1667 года, что является важной подсказкой для датировки как груза, так и места затопления корабля. Исследователи подозревают, что серебро было частью незаконной контрабандной операции.

В течение 17 века испанская корона жестко регулировала перемещение драгоценных металлов, поступавших из Америки. Хотя Севилья официально контролировала атлантическую торговлю, Кадис становился все более важным коммерческим центром благодаря своей естественной гавани и растущей морской деятельности. Эти условия способствовали распространению контрабанды и неофициальных торговых путей, которые обходили королевское налогообложение и надзор. По словам исследователей, это открытие подтверждает мысль о том, что иностранные корабли часто участвовали в скрытых коммерческих сетях, действовавших вне контроля Испании.

Сочетание серебра и оружия на борту одного судна также подчеркивает нестабильный характер атлантической торговли в эпоху, которая характеризовалась морскими конфликтами, политическим соперничеством и конкурирующими экономическими интересами по всей Европе.

