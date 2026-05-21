Косуля устроила заплыв в Пинском районе и стала звездой Сети

Косуля устроила заплыв в Пинском районе и стала звездой Сети2
- 21.05.2026, 12:05
Видеофакт.
В мае косули стали настоящими звёздами белорусских соцсетей. После завирусившихся кадров с грациозными прыжками по рапсовому полю казалось, что удивить пользователей будет уже сложно. Однако животные вновь оказались в центре внимания.
На этот раз популярность набрало видео из Пинского района, где косуля решила устроить заплыв. Ролик уже собрал в Threads более тысячи лайков.
Автор публикации с юмором подписала видео: «Круче, чем косуля в рапсе, может быть только плавающая косуля».