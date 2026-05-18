Косули устроили «танцы» на рапсовом поле и стали звездами соцсетей
- 18.05.2026, 10:13
- 1,564
Рудольф, Дэнсер и Пэнсер в отпуске.
Несколько косуль посреди рапсового поля стали героями видеоролика, опубликованного в Threads пользователем под ником dimonbarsukoff. Пост стал вирусным, собрав за полсуток более 7 тысяч лайков и сотню отзывов.
«Рудольф, Дэнсер и Пэнсер в отпуске», - комментирует один из зрителей, сравнивая косуль с оленями Санта-Клауса из знаменитой рождественской песни «Rudolph the Red-Nosed Reindeer».
@user4511509811245 #беларусь #красота #природа #поля #деревня ♬ оригинальный звук - Кирилл Громов