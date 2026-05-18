Каспаров: Этот удар по Москве — разминка 2 18.05.2026, 8:07

Гарри Каспаров

Могут начаться процессы, которые приблизят конец Путина.

Удары беспилотников по Москве могут стать серьезным фактором внутренней дестабилизации в России, поскольку именно столица воспринимается как символ всей страны, считает российский оппозиционный политик Гарри Каспаров. По его мнению, перенос войны на территорию Москвы способен запустить процессы, которые приблизят начало конца нынешнего режима.

Такую точку зрения Каспаров высказал в эфире YouTube-канала «Форум свободной России».

«По украинским меркам, если смотреть на то, что происходит в Киеве и других городах, этот удар по Москве — разминка, но то, что война пришла в Москву, вызвало просто какую-то шоковую реакцию у людей. Как это так, нас бомбят? Понятно, что это и создает тот самый фон, которого Путин боится больше всего. В России же война против других стран, массовые убийства украинцев, африканцев, сирийцев мало кого волнует. А за что нас бомбят? Претензия к царю-диктатору связана с тем, что война идет не так, как мы ожидали. Я думаю, что если эта ситуация будет сохраняться или ухудшаться, то это и есть создание той самой критической массы», — отметил политик.

Каспаров также обратил внимание на экономический аспект происходящего. По его словам, Москва долгое время оставалась главным выгодополучателем войны, поскольку вокруг нее сформировалась масштабная теневая система, связанная с обходом санкций и перераспределением финансовых потоков.

«Москва в целом была очевидным бенефициаром войны. Война в Украине — очень прибыльное дело. Понятно, что огромные деньги, которые собирались на этой войне, потому что война создала параллельную теневую экономику (обход санкций, отмывание денег), и это все, естественно, связано с Москвой, и выясняется, что все это начинает трястись сейчас. В общем, ситуация стала меняться, и это должно напрягать Путина больше всего. Тут возникает вопрос, к чему это подвигнет Путина: к тому, чтобы заключать договор, или к тому, чтобы заняться эскалацией? Для меня ответ очевиден: конечно, эскалация», — подчеркнул он.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com