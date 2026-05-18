Трамп предупредил Иран 18.05.2026, 8:25

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Вашингтон ожидает от Тегерана нового предложения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что время для Ирана подходит к концу. По его словам, если Тегеран не предложит более выгодные условия для сделки, иранский режим ждут значительно более жесткие последствия.

Об этом Трамп сказал в интервью Axios.

Президент США заявил, что продолжает считать: Иран хочет договориться. В то же время Вашингтон ожидает от Тегерана нового предложения, которое будет лучше последнего варианта, поданного несколько дней назад.

Трамп не назвал конкретного дедлайна для начала переговоров, но дал понять, что США настроены на заключение сделки.

«Мы хотим заключить сделку. Они находятся не там, где мы хотим. Им придется туда попасть, иначе их сильно ударят, а они этого не хотят», — заявил Трамп.

Он добавил, что США могут нанести Ирану удар «гораздо сильнее, чем раньше», если Тегеран не предложит более приемлемые условия.

«Время поджимает. Им лучше действовать быстро, иначе у них ничего не останется», — подытожил президент США.

