«Шахедами» снова управляют из Беларуси? 4 18.05.2026, 8:15

Лукашенко подставляется под удар ВСУ.

В Беларуси, вероятно, снова начал функционировать пункт радиоуправления российскими дронами-камикадзе «Шахед», которые используются для атак по территории Украины. Однако, в отличие от предыдущих случаев, его могли перенести из приграничных районов в центральную часть страны.

Об этом сообщил советник Министерства обороны Украины по оборонным технологиям, эксперт по беспилотным системам и радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов.

По его словам, в конце зимы украинская сторона перестала фиксировать работу пунктов управления «Шахедами» с территории Беларуси.

«В конце зимы мы прекратили работу пунктов управления «Шахедами» с территории Республики Беларусь. С тех пор мы не фиксировали активные попытки возобновить работу этих пунктов», — отметил эксперт.

Однако во время комбинированной атаки 13 мая специалисты вновь зафиксировали активность радиомодемов на борту российских беспилотников в воздушном пространстве Украины вблизи белорусской границы.

«Во время комбинированной атаки 13 мая мы снова зафиксировали работу радиомодемов на борту БПЛА РФ над нашей территорией вблизи границ РБ», — сообщил Бескрестнов.

Эксперт пояснил, что расстояние до российской границы в этом случае составляет около 500 километров, что делает невозможным прямое радиоуправление с территории РФ. Кроме того, такая дистанция исключает и вариант передачи сигнала через цепочку ретрансляторов.

«Допускаю повторную работу пункта радиоуправления «Шахедами» с территории РБ, но уже на большой глубине с середины страны. Пока это единичные случаи. Силы обороны Украины держат этот вопрос под контролем. Мы никогда не принимаем никаких мер, не имея 100% уверенности», — подчеркнул он.

