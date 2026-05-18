В Литве сделали заявление об автобусном сообщении с Беларусью 18.05.2026, 8:21

Волноваться не стоит.

Литва не планирует полностью запрещать регулярное автобусное сообщение с Беларусью. Об этом заявил министр транспорта страны Юрас Таминскас, пишет lnk.lt.

По его словам, действующие ограничения уже позволяют поддерживать необходимый уровень безопасности.

«Мы ограничили количество маршрутов с Беларусью до 29. Это выбранный на сегодняшний день оптимальный показатель для обеспечения безопасности», — отметил министр.

Таминскас подчеркнул, что власти готовы рассмотреть более жесткие меры, если ситуация в Беларуси станет критической.

«Крайние меры возможны, если ситуация в стране станет неуправляемой», — добавил он.

В Литве вопрос автобусного сообщения с Беларусью обсуждается прежде всего в контексте безопасности граждан, которые продолжают ездить в соседнюю страну.

Как отмечают местные СМИ, государственные структуры не раз предупреждали, что такие поездки могут быть связаны с повышенными рисками.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com