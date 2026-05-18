18 мая 2026, понедельник, 9:16
Песков опешил после неудобного вопроса об атаках на Москву

  18.05.2026, 8:47
Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Путина ушел от ответа.

Российская пропаганда неожиданно поставила официальный Кремль в неудобное положение, задав пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову острый вопрос о неспособности России защититься от атак украинских беспилотников.

Речь идет о заявлении кремлевского пропагандиста Павла Зарубина, который, комментируя масштабную атаку на Московский регион 17 мая, публично усомнился в эффективности российских возможностей сдерживания.

«У людей возникает вопрос, я думаю, неизбежно: ну вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу оказывается можно и покусывать и кусать», — заявил Зарубин.

В ответ Песков не стал прямо комментировать проблему уязвимости российской территории перед ударами дронов и ушел от сути вопроса.

Вместо конкретного объяснения он заявил, что ядерное оружие рассматривается исключительно как инструмент стратегического сдерживания и может быть применено лишь в случае угрозы самому существованию государства.

Таким образом, представитель Кремля фактически избежал ответа на прозвучавший вопрос о том, почему наличие у России ядерного арсенала не способно предотвратить регулярные атаки беспилотников по ее территории, включая столичный регион.

