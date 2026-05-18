Украина и Венгрия договорились провести раунд консультаций

Украина и Венгрия договорились провести раунд консультаций1
- 18.05.2026, 9:36
Уже на этой неделе.
Министр иностранных дел Андрей Сибига договорился со своей венгерской коллегой Анитой Орбан провести раунд венгерско-украинских консультаций на уровне экспертов уже на этой неделе.
Об этом передает «Европейская правда».
Сибига заявил, что во время телефонного разговора с Орбан он подтвердил, что Украина готова без промедления «открыть новую, взаимовыгодную страницу в украинско-венгерских отношениях».
«Мы готовы сотрудничать с новым венгерским правительством по всем вопросам нашей двусторонней повестки дня, включая тему национальных меньшинств, с целью восстановления доверия и добрососедских отношений между нашими странами», – сказал глава украинского МИД.
Во время беседы министры договорились провести раунд венгерско-украинских консультаций на уровне экспертов уже на этой неделе, чтобы «найти практические и надежные решения для венгерского меньшинства в Закарпатской области, что пойдет на пользу обеим странам и нашим двусторонним отношениям».
Также они обсудили более широкие региональные, европейские и международные вопросы.
«Я затронул вопрос пути вступления Украины в ЕС и еще раз подчеркнул нашу готовность к скорейшему открытию переговорных кластеров», – добавил Сибига.