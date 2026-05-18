Украина и Венгрия договорились провести раунд консультаций 1 18.05.2026, 9:36

Уже на этой неделе.

Министр иностранных дел Андрей Сибига договорился со своей венгерской коллегой Анитой Орбан провести раунд венгерско-украинских консультаций на уровне экспертов уже на этой неделе.

Об этом передает «Европейская правда».

Сибига заявил, что во время телефонного разговора с Орбан он подтвердил, что Украина готова без промедления «открыть новую, взаимовыгодную страницу в украинско-венгерских отношениях».

«Мы готовы сотрудничать с новым венгерским правительством по всем вопросам нашей двусторонней повестки дня, включая тему национальных меньшинств, с целью восстановления доверия и добрососедских отношений между нашими странами», – сказал глава украинского МИД.

Во время беседы министры договорились провести раунд венгерско-украинских консультаций на уровне экспертов уже на этой неделе, чтобы «найти практические и надежные решения для венгерского меньшинства в Закарпатской области, что пойдет на пользу обеим странам и нашим двусторонним отношениям».

Также они обсудили более широкие региональные, европейские и международные вопросы.

«Я затронул вопрос пути вступления Украины в ЕС и еще раз подчеркнул нашу готовность к скорейшему открытию переговорных кластеров», – добавил Сибига.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com