18 мая 2026, понедельник, 11:02
Украина и Венгрия договорились провести раунд консультаций

Уже на этой неделе.

Министр иностранных дел Андрей Сибига договорился со своей венгерской коллегой Анитой Орбан провести раунд венгерско-украинских консультаций на уровне экспертов уже на этой неделе.

Об этом передает «Европейская правда».

Сибига заявил, что во время телефонного разговора с Орбан он подтвердил, что Украина готова без промедления «открыть новую, взаимовыгодную страницу в украинско-венгерских отношениях».

«Мы готовы сотрудничать с новым венгерским правительством по всем вопросам нашей двусторонней повестки дня, включая тему национальных меньшинств, с целью восстановления доверия и добрососедских отношений между нашими странами», – сказал глава украинского МИД.

Во время беседы министры договорились провести раунд венгерско-украинских консультаций на уровне экспертов уже на этой неделе, чтобы «найти практические и надежные решения для венгерского меньшинства в Закарпатской области, что пойдет на пользу обеим странам и нашим двусторонним отношениям».

Также они обсудили более широкие региональные, европейские и международные вопросы.

«Я затронул вопрос пути вступления Украины в ЕС и еще раз подчеркнул нашу готовность к скорейшему открытию переговорных кластеров», – добавил Сибига.

