Иранская ловушка для Путина Виталий Шапран

18.05.2026, 10:01

Как война на Ближнем Востоке догоняет экономику России.

Стало ясно, что США не хотят ввязываться в масштабную войну с наземной операцией в Иране. Но и выйти из войны побежденными США себе позволить не могут.

Ситуацию в Иране российские СМИ и власти долго использовали для поддержания веры в российскую экономику и представляли высокие цены на нефть как спасительное колесо для россиян. Впрочем, вариантов развития событий вокруг Ирана сейчас всего два:

Быстрое заключение мирных соглашений между США и Ираном с открытием Ормуза. В таком случае на рынок поступит нефть с 1600 танкеров, что может сильно ударить по ценам на нефть и сжиженный газ. К этому эффекту добавляется нефть из ОАЭ, которая уже вышла из ОПЕК+, и желание других стран Ближнего Востока нарастить добычу, чтобы компенсировать три месяца ограниченного экспорта из региона. Это вариант, который через три-четыре месяца приведет к летальному исходу для системы государственных финансов РФ.

Длительный конфликт с периодическим открытием и закрытием Ормуза, который приведет к сильному охлаждению мировой экономики, основными бенефициарами которой являются США, КНР и ЕС. Охлаждение экономики всегда сопровождается падением спроса на нефть, и этот процесс уже начался. Китай в апреле на фоне дефицита нефти на рынке уже сократил ее импорт до минимума с 2022 года.

Оба сценария для РФ плохи, но первый хуже, поскольку предполагает мгновенный острый кризис. Второй вариант предполагает проблемы в экономике из-за глобального кризиса и падения спроса на энергоносители.

В обоих случаях экономисты в качестве «лекарства» прописывают РФ сократить бюджетные расходы, но (как показал первый квартал) сделать это они не могут без завершения войны в Украине. Признать же, что РФ уже финансово не тянет эту войну, путинская команда не спешит.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

