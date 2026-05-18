18 мая 2026, понедельник, 11:03
За экс-главу Офиса президента Украины Ермака внесли залог в $3,18 млн

  • 18.05.2026, 10:48
Андрей Ермак

Он выйдет из СИЗО.

За бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака к утру 18 мая внесли полную сумму залога — 140 миллионов гривен (около 3,18 млн долларов). Об этом «Суспільному» сообщил его адвокат Игорь Фомин, информацию также подтвердили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

Теперь Ермак сможет выйти из следственного изолятора, где провёл четыре ночи. Как уточнялось ранее, после внесения залога на него наденут электронный браслет, ему запретят покидать Киев, а также обяжут сдать заграничные и дипломатические паспорта и ограничат контакты с фигурантами дела и свидетелями.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины избрал для Андрея Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 млн гривен (3,18 млн долларов).

Сам Ермак заявлял, что не располагает такой суммой и рассчитывает на помощь друзей и знакомых.

Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 мая сообщили о подозрении бывшему главе Офиса президента. По версии следствия, речь идёт об организованной группе, причастной к легализации около 460 млн гривен при строительстве элитного жилого комплекса «Династия» под Киевом в селе Козин, где планировались четыре резиденции площадью примерно по 1000 кв. метров каждая.

Ермаку инкриминируют легализацию имущества, полученного преступным путём (ч. 3 ст. 209 УК Украины), что предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал Иван Яковина