За экс-главу Офиса президента Украины Ермака внесли залог в $3,18 млн 18.05.2026, 10:48

Андрей Ермак

Он выйдет из СИЗО.

За бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака к утру 18 мая внесли полную сумму залога — 140 миллионов гривен (около 3,18 млн долларов). Об этом «Суспільному» сообщил его адвокат Игорь Фомин, информацию также подтвердили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

Теперь Ермак сможет выйти из следственного изолятора, где провёл четыре ночи. Как уточнялось ранее, после внесения залога на него наденут электронный браслет, ему запретят покидать Киев, а также обяжут сдать заграничные и дипломатические паспорта и ограничат контакты с фигурантами дела и свидетелями.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины избрал для Андрея Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 млн гривен (3,18 млн долларов).

Сам Ермак заявлял, что не располагает такой суммой и рассчитывает на помощь друзей и знакомых.

Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 мая сообщили о подозрении бывшему главе Офиса президента. По версии следствия, речь идёт об организованной группе, причастной к легализации около 460 млн гривен при строительстве элитного жилого комплекса «Династия» под Киевом в селе Козин, где планировались четыре резиденции площадью примерно по 1000 кв. метров каждая.

Ермаку инкриминируют легализацию имущества, полученного преступным путём (ч. 3 ст. 209 УК Украины), что предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com