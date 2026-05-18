18 мая 2026, понедельник, 12:31
  • 18.05.2026, 10:58
Беларусь разделена на две контрастные воздушные массы

Циклон уйдет на север.

Завтра,19 марта,циклон уйдёт на север, но Беларусь по-прежнему останется разделена на две достаточно контрастные воздушные массы: очень тёплую по востоку страны, куда будет поступать воздух с российского Черноземья, и более свежую с Балтики, пишет телеграм-канал «Метеовайб».

Местами пройдут кратковременные дожди. Во 2-й половине дня в зоне малоподвижного фронта местами прогремят грозы, более интенсивные по юго-востоку страны.

Ночью и утром местами туман. Ветер переменный, умеренный, при грозах порывистый.

Беларусь: ночью +10..+15°С, по западу местами +7..+9°С. Днём +17..+23°С, по востоку до +24..+29°С.

Минск: ночью +11..+13°С, возможен туман. Днём +20..+22°С, без осадков.

