Армения стремительно покидает орбиту Москвы 18.05.2026, 10:54

Новый торговый маршрут Трампа поменял баланс сил в регионе.

Армения стремительно уходит из орбиты Москвы и превращается в одну из ключевых точек геополитического противостояния между Россией и Западом. После многолетнего кризиса отношений с Кремлем премьер Армении Никол Пашинян делает ставку на Европу, США и новый международный транспортный коридор, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о маршруте TRIPP — «коридоре Трампа». Проект должен соединить Центральную Азию с Турцией и Европой через юг Армении, обходя Россию и Иран. Для ЕС это шанс снизить зависимость от российских маршрутов и получить доступ к энергоресурсам и редкоземельным металлам.

Поддержка Запада стала особенно заметной после масштабного саммита в Ереване, куда прибыли десятки европейских лидеров, включая Эммануэля Макрона и Кира Стармера. Французский президент фактически превратил визит в демонстрацию поддержки Пашиняна накануне выборов.

Разворот Армении стал возможен после войны за Нагорный Карабах. Многие армяне сочли предательством то, что Россия не помешала Азербайджану вернуть регион в 2023 году. С тех пор доверие к Кремлю резко упало.

Москва пытается сохранить влияние. В Армении активно распространяется пророссийская дезинформация, а Владимир Путин открыто предупреждает Ереван о последствиях сближения с ЕС. В Кремле опасаются, что потеря Армении окончательно разрушит российские позиции на Южном Кавказе.

При этом сам Пашинян все чаще подвергается критике за концентрацию власти и давление на оппозицию. В стране задерживают священнослужителей и политических противников премьера, а оппоненты обвиняют ЕС в прямом вмешательстве в армянскую политику.

Тем не менее аналитики считают, что пророссийские силы вряд ли смогут вернуть страну под контроль Москвы. Армения впервые за десятилетия получила шанс стать самостоятельным игроком.

