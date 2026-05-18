Стало известно, почему самолет Москва-Гомель не смог приземлиться в гомельском аэропорту
- 18.05.2026, 10:51
Такое произошло впервые.
Воскресный рейс из московского аэропорта «Внуково» в Гомель 17 мая претерпел изменения: самолет Embraer компании «Белавиа» не смог сесть в гомельском аэропорту — по расписанию это должно было произойти в 16:20. Долетев до Беларуси, он стал кружить в Могилевской области в районе Славгорода, находился там около 35 минут и в итоге был направлен в Минск.
На утро 18 мая ни «Белавиа», ни «Белаэронавигация», филиалом которой является гомельский аэропорт, так и не объяснили причины инцидента. Но их узнал «Флагшток».
По информации от источника, самолет не смог сесть в Гомеле из-за дроновой опасности. Эту информацию подтвердили и пассажира рейса. Один из них написал в Threads:
«Была атака дронов, как нам объяснили».
Другие пользователи сообщили, что в то время над Гомелем пролетал военный самолет.
Инцидент с рейсом «Белавиа» произошел как раз в начале очередной дроновой атаки РФ по Украине. Первые российские БпЛА появились над Черниговской областью, которая граничит с Гомельщиной, в 15:50 в воскресенье.
Вскоре мониторинговые каналы сообщили уже о 4 группах российских беспилотников в Черниговской области. Однако нарушения дронами воздушного пространства Беларуси не были зафиксированы мониторщиками.
Об украинских дроновых атаках в тот день не сообщали ни российские, ни украинские источники.
Как пассажиров самолета доставляли из Минска в Гомель, перевозчик также пока не информировал и публично не приносил извинения за неудобства. Но в соцсетях пассажиры рассказали, что их отправили в Гомель на автобусе после 3-часового ожидания в Минске.