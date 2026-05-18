«Хотелось бы узнать логику «Минсктранса» 5 18.05.2026, 11:00

Крик души минчанина.

Минчане в соцсетях жалуются на работу городского общественного транспорта.

«Хотелось бы узнать логику «Минсктранса», когда в одно время на остановку приезжает 4 транспортных средства, а потом нет ни одного в течении 15—20 минут. Хоть убейте, но я не понимаю этой логики. Для уточнения: я имею в виду официальное расписание на сайте Минсктранса, где указаны интервалы по 15 минут, и это норма. Отсюда и возник вопрос к ним», — пишет в Threads минчанин под ником kaban4eeek.

В ответ на пост пользователи соцсети назвали маршруты, на которых столкнулись с такой же проблемой. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Согласна, от бульвара Толбухина до ДС едут по совпадающему участку маршрута трі разных троллейбуса, и в расписании интервал между ними 1-2 минуты, а потом 15-20 минут — ни одного.

— У нас на Домбровке—3 всего два автобуса останавливаются, и оба приходят одновременно! А потом долго ни одного.

— Боровляны, аналогичная ситуация. Едут все сразу, потом никого.

— Каменная Горка — то же самое. Вчетвером приедут 42, 52, 60, 128, а потом 8-10 минут ждать, очпреди сумасшедшие накапливаются.

— Проспект Дзержинского — так же. Все уезжает за 2-3 минуты, потом надо стоять 12 где-то. У меня есть версия, что транспорт боится ездить один, надо всегда вместе. Типа 84-й и 74-й автобус. Или 10-й и 25-й троллейбус. Или 32-й автобус и 47-й троллейбус.

— С «Могилевской» до Шабанов вариант или успеть на один из автобусов, или стоять 20 минут и ждать снова всех.

— Я думала, только в Лошице так.

— 15 минут нет ни одного трамвая, потом едет три подряд с интервалом в 1 минуту. На остановке, соответственно, стоит орда пассажиров. И куда они все будут «впихиваться»?

— Поддерживаю. Вот такая ситуация на остановке Филимонова утром. Мне на работу к 8:30, но еду всегда раньше, чтобы успеть на это «собрание» транспорта, потому что дальше до 8:20 нет ничего, кроме одинокого забитого до отказа 64-го, в который через раз не влазишь.

