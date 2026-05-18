В Москве после атаки БПЛА закрыли один из первых современных мегамоллов 1 18.05.2026, 10:36

Торгового-развлекательный центр «Мега Химки» в Подмосковье закрылся после масштабной атаки украинских беспилотников на российскую столицу. Официальное сообщение об этом появилось на сайте комплекса накануне, 17 мая. В нем отмечалось, что центр приостановил работу «по техническим причинам». Утром 18 мая оператор горячей линии ТРЦ отметил, что «информации о времени возобновления работы нет», пишет The Moscow Times.

В ночь на 17 мая украинские беспилотники нанесли крупнейший за всю войну удар по Москве и области. В общей сложности столицу атаковали более 120 беспилотников. Обломки одного из сбитых дронов упали на крышу «Мега Химки». Судя по видео очевидцев, это привело к возгоранию. Также в городе были повреждены частный и многоквартирный дома. Погибли женщина, еще один человек пострадал. ТРЦ «Мега Химки» открылся в 2004 году. Это один из первых и крупнейших мегамоллов в стране, который до войны в Украине принадлежал шведской группе Ingka, управляющей сетью магазинов IKEA по всему миру.

Осенью 2023 года новым владельцем всей российской сети торговых центров «Мега» стал Газпромбанка. Кредитная организация выкупила порядка 2,3 млн квадратных метров коммерческой недвижимости. Официально сумма сделки не раскрывалась. Эксперты оценивали ее примерно в $2,85 млрд (около 300 млрд руб.).

Российские госСМИ не стали подробно освещать атаку украинских дронов на Москву. Как обратило внимание «Агентство», на «Первом канале», «России-1» и НТВ ведущие потратили на эту тему около минуты. Вместо подробного рассказа о последствиях атаки акцент в эфире сместили на «ответные действия» российской армии. Так, «Первый канал» сообщил, что Россия «громит военные объекты в тыловых районах Украины».

