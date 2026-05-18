Мадьяр напомнил президенту Венгрии дату, до которой он может «добровольно» уйти в отставку

Мадьяр напомнил президенту Венгрии дату, до которой он может «добровольно» уйти в отставку2
- 18.05.2026, 10:21
- 1,598
Он назвал Шуйока «марионеточным президентом Орбана».
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр раскритиковал интервью президента Тамаша Шуйока, а также в очередной раз выразил требование о его отставке. Об этом он написал в Facebook .
Мадьяр назвал Шуйока «марионеточным президентом Виктора Орбана» и раскритиковал его за интервью «мафиозному пропагандистскому» изданию, которое «на протяжении всей предвыборной кампании врало венгерскому народу».
Он заявил, что экс-премьеру Орбану был нужен президент Венгрии, для которого «лояльность к «Фидес» была бы приоритетом, а защита конституционности и национального единства – на последнем месте».
По словам Мадьяра, Шуйок «солгал» в интервью о многих вещах. Поэтому он в очередной раз обратился к нему с призывом уйти в отставку.
«Хотя вы пытались отрицать в сегодняшнем пропагандистском интервью, что 12 апреля миллионы венгров проголосовали за смену режима, это не меняет реальности. Вы были марионеткой той провальной системы, которой подавляющее большинство венгров сказало решительное "нет" и которую сейчас отвергают три четверти венгров», – отметил премьер.
Он акцентировал, что Шуйок «должен уйти».
«Господин президент, вы должны уйти! И вы уйдете. Вы еще можете сделать это добровольно до 31 мая», – добавил Мадьяр.