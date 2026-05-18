закрыть
18 мая 2026, понедельник, 11:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы в Польше: Теперь у нас есть свой кусочек леса

  • 18.05.2026, 10:30
Белорусы в Польше: Теперь у нас есть свой кусочек леса

Бывший политзаключенный и его возлюбленная строят экодеревню у границы с родной страной.

В эмиграции встретить любовь, купить хутор и сделать там место силы белорусов. «Салідарнасць» рассказывает историю бывшего политзаключенного Сергея Гуня и его возлюбленной Натальи.

В Беларуси у Сергея был свой домик в деревне с большим курятником и мечта сделать экодеревню. Эти планы сломало задержание в 2022 году и два года в неволе, после которых он был вынужден уехать из страны.

В Польше бывший политзаключенный встретил Наталью, которая также бежала от репрессий. Вместе они решили создать не только пару, но и экодеревню.

Недавно белорусы купили хутор на 30 соток в польском лесу. Там есть небольшой дом. Все хозяйство требует огромных вложений сил и средств, однако пару это не пугает.

«Здесь буду осуществлять то, что не получилось в своей стране»

— Я загорелась идеей иметь свой домик и хутор, потому что Сережа об этом много говорил. Не включиться во все это было невозможно, потому что на самом деле в эмиграции очень скучаешь и по дому, и по природе. Я вообще, пока не встретилась с Сергеем, даже в лес толком не выезжала.

У нас совпала страсть к природе, к разного рода авантюрам, таким спонтанным решениям. Эта мечта — соединиться с природой —сначала была Сергея, а потом стала нашей общей, мне очень захотелось помочь ему все осуществить. И вот теперь у нас совместно много всяких разных идей, — с воодушевлением рассказывает Наталья.

Она — певица, которая в 2020 году выступала в минских дворах, из-за чего после долго оставаться в стране не могла. Узнав, что ее ищут силовики, вместе с дочерью успела уехать за границу в 2021 году.

Он — за свою гражданскую позицию был задержан и приговорен к 2,5 годам заключения.

Год назад они встретились и теперь строят свой маленький мир в польском лесу.

— Мечта о своем домике действительно была у меня давно, — признается Сергей. — В Беларуси я пытался ее реализовать, у меня уже был дом и курятник. Я очень люблю птиц. Но там я все это потерял и теперь здесь буду осуществлять то, что не получилось в своей стране.

Я мечтал, что ко мне в экодеревню будут приезжать люди, у которых нет своего домика на природе, они смогут пожить, приятно провести время, чему-то научиться и релакснуть. Вот этой идеей я заразил и Наташу.

После длительного заключения идея Сергея стала, как он говорит, более объемной и преобразовалась в бизнес-проект.

— Когда я смог сбежать из Беларуси после освобождения, мне не просто хотелось таких же условий, в которых я жил там до задержания, после тюрьмы я чувствовал острую необходимость оказаться в каком-то тихом красивом месте в лесу на ретрит.

Уверен, этого хотят многие бывшие политзаключенные. И вот когда у меня появилась возможность приблизиться к своей мечте, уже с Наташей мы решили, что наш хутор станет таким местом ретрита для любого политзаключенного или вернувшегося с войны. Я как никто понимаю, что им это нужно.

А для того, чтобы содержать этот хутор, мы будем приглашать и обычных туристов, но уже за деньги.

Как мы себе представляем свой уголок? Как очень уютное место, настоящий домик в деревне с курочками и другими животными. Мы уже купили яйца для выведения цыплят разных пород, а инкубатор я забрал свой из Беларуси.

— Мы поехали на птичий рынок — это что-то невероятное: там столько разных пород курочек и они такие красивые! — делится Наталья. — Мне безумно любопытно, что из всего этого получится. Жду не дождусь, когда у нас появятся цыплята, чтобы уже можно было с ними возиться.

Мы хотим и сами получить эти эмоции, и всем, кто к нам будет приезжать, тоже хотим предоставить такую возможность — соприкоснуться с настоящей деревней.

«Всего 6 км до границы с родной страной»

— Как вы выбирали свой дом?

— Буквально на Google Map отметили, как нам показалось, заброшенные места, где среди леса торчали одинокие крыши домов, и поехали по навигатору в разведку, смотреть, что там на самом деле.

На месте старались поговорить с теми, кто живет рядом, выясняли историю домов, кому они принадлежат. И в результате остановили свой выбор на этом домике на Полесье, совсем недалеко от Беловежской пущи, почти на границе с Беларусью, она прямо видна.

Месторасположение хутора для обоих было особенно важным. Всего 6 км до границы с родной страной оформились в главный слоган места — «Беларусь, в которую можно приехать».

— Вообще Подляшье по менталитету ближе всех к нам, белорусам. У нас одинаковые культурные традиции, много общей истории. И мы хотим у себя на хуторе визуализировать какие-то элементы истории и культуры.

— За сколько в Польше можно купить хутор с куском леса?

— Цены разные — от 100 тысяч злотых (24 тысячи евро) и до бесконечности.

— Сложно ли иностранцам купить участок и недвижимость в Польше?

— Не так сложно, как мы ожидали. Удивлены, насколько чиновники отличаются от белорусских. У нас вообще лучше не обращаться никуда с нестандартными амбициозными идеями.

У всех есть строгие рамки, и, если появляется проект, который требует от чиновника каких-то реальных действий, участия, в большинстве случаев вам предпочтут отказать, любая инициатива их пугает. Здесь мы с таким не сталкивались.

Ребята признаются, что эйфория от покупки собственного хутора быстро уступила место длинному списку дел. И участок, и сам дом для восстановления требуют больших вложений сил и средств.

— Что касается профессиональных навыков и инструментов, то у меня практически все есть, и я многое умею, в том числе работаю с деревом, — объясняет Сергей. — У меня есть опыт восстановления старых домов, правда, в таком плохом состоянии дома мне еще не попадались.

Конечно, проще было бы его снести и поставить что-то новое, но хочется все-таки оставить эту аутентичность. Понятно, что многое придется делать заново, но стены, пропитанные временем, а дому почти 100 лет, останутся.

В Польше основные расходы — это все-таки работа. Здесь дорого стоит все, что делают руками. У нас всю работу я постараюсь сделать сам. В то же время не откажусь от помощи любителей и профессионалов, которые захотят нам помочь.

Внушительный объем работ Сергея с Натальей не пугает. Все свободное время после работы они проводят на хуторе. Сначала начали приводить в порядок участок. Как только потеплело, там появилась техника. Сейчас он полностью расчищен и засажен газонной травой.

— Хорошая техника способна за несколько часов сделать то, на что руками понадобилось бы несколько месяцев, — говорит собеседник «Салідарнасці». —Вообще, планов у нас, конечно, много, программа-минимум до конца лета — обустроить какой-то кусочек для жизни себе и гостям.

Особое внимание привлекает один из первых объектов — курятник, который Сергей сделал сам.

«Узнав нашу историю вынужденной эмиграции, поляки пишут, как хорошо, что теперь мы в безопасности»

Сейчас сами хозяева могут жить только в палатке, установленной в доме. Для полноценной жизни в нем придется переделать каркас, крышу, сделать всю внешнюю и внутреннюю отделку, в том числе переложить печку.

Ребята понимают, что только за свои эмигрантские заработки будут восстанавливать дом очень долго, поэтому завели Тик-Ток, где рассказывают обо всем, что происходит на хуторе, и предлагают поучаствовать в проекте всем желающим — и денежными донатами, и руками.

— За первый месяц у нас было 10 тысяч подписчиков, одно видео набрало 2,5 млн просмотров. Первыми на просьбу о помощи откликнулись поляки, — рассказывают собеседники. — Они очень тепло к нам относятся, поддерживают, зовут в гости, предлагают приехать помочь и даже переводят деньги. Это очень вдохновляет продолжать.

Узнав нашу историю вынужденной эмиграции, поляки пишут, как хорошо, что теперь мы в безопасности. Это трогает до глубины души.

Один человек написал, что у него осталось 2 тысячи плиток точно такой же черепицы, как на нашем доме, и готов нам отдать. Другой пообещал приехать помочь и привезти разные нужные инструменты, которых у нас нет.

Также через соцсети нас нашла одна из жительниц нашего дома. Эта женщина провела в нем детство, так как здесь жили ее бабушка с дедушкой. Мы с ней обязательно встретимся и узнаем историю этого места.

Свой хутор белорусы назвали «Мроя», потому что «по-белорусски это не просто мечта, а идеальная мечта».

— В Польше мы, как и многие белорусы, мыкаемся по съемным квартирам. Теперь у нас есть свой кусочек леса, и мы готовы здесь жить даже в палатке, готовы ехать после работы, чтобы работать снова, чтобы приблизиться к своей мечте.

Наш девиз сейчас — глаза боятся, а руки делают, — не унывают белорусы. — Все-таки в Польше, в отличие от Беларуси, можно строить планы и говорить о перспективах.

Поэтому мы продолжим строить место, где обязательно захотят побывать и белорусы, и поляки.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина