Белорусы в Польше: Теперь у нас есть свой кусочек леса 18.05.2026, 10:30

Бывший политзаключенный и его возлюбленная строят экодеревню у границы с родной страной.

В эмиграции встретить любовь, купить хутор и сделать там место силы белорусов. «Салідарнасць» рассказывает историю бывшего политзаключенного Сергея Гуня и его возлюбленной Натальи.

В Беларуси у Сергея был свой домик в деревне с большим курятником и мечта сделать экодеревню. Эти планы сломало задержание в 2022 году и два года в неволе, после которых он был вынужден уехать из страны.

В Польше бывший политзаключенный встретил Наталью, которая также бежала от репрессий. Вместе они решили создать не только пару, но и экодеревню.

Недавно белорусы купили хутор на 30 соток в польском лесу. Там есть небольшой дом. Все хозяйство требует огромных вложений сил и средств, однако пару это не пугает.

«Здесь буду осуществлять то, что не получилось в своей стране»

— Я загорелась идеей иметь свой домик и хутор, потому что Сережа об этом много говорил. Не включиться во все это было невозможно, потому что на самом деле в эмиграции очень скучаешь и по дому, и по природе. Я вообще, пока не встретилась с Сергеем, даже в лес толком не выезжала.

У нас совпала страсть к природе, к разного рода авантюрам, таким спонтанным решениям. Эта мечта — соединиться с природой —сначала была Сергея, а потом стала нашей общей, мне очень захотелось помочь ему все осуществить. И вот теперь у нас совместно много всяких разных идей, — с воодушевлением рассказывает Наталья.

Она — певица, которая в 2020 году выступала в минских дворах, из-за чего после долго оставаться в стране не могла. Узнав, что ее ищут силовики, вместе с дочерью успела уехать за границу в 2021 году.

Он — за свою гражданскую позицию был задержан и приговорен к 2,5 годам заключения.

Год назад они встретились и теперь строят свой маленький мир в польском лесу.

— Мечта о своем домике действительно была у меня давно, — признается Сергей. — В Беларуси я пытался ее реализовать, у меня уже был дом и курятник. Я очень люблю птиц. Но там я все это потерял и теперь здесь буду осуществлять то, что не получилось в своей стране.

Я мечтал, что ко мне в экодеревню будут приезжать люди, у которых нет своего домика на природе, они смогут пожить, приятно провести время, чему-то научиться и релакснуть. Вот этой идеей я заразил и Наташу.

После длительного заключения идея Сергея стала, как он говорит, более объемной и преобразовалась в бизнес-проект.

— Когда я смог сбежать из Беларуси после освобождения, мне не просто хотелось таких же условий, в которых я жил там до задержания, после тюрьмы я чувствовал острую необходимость оказаться в каком-то тихом красивом месте в лесу на ретрит.

Уверен, этого хотят многие бывшие политзаключенные. И вот когда у меня появилась возможность приблизиться к своей мечте, уже с Наташей мы решили, что наш хутор станет таким местом ретрита для любого политзаключенного или вернувшегося с войны. Я как никто понимаю, что им это нужно.

А для того, чтобы содержать этот хутор, мы будем приглашать и обычных туристов, но уже за деньги.

Как мы себе представляем свой уголок? Как очень уютное место, настоящий домик в деревне с курочками и другими животными. Мы уже купили яйца для выведения цыплят разных пород, а инкубатор я забрал свой из Беларуси.

— Мы поехали на птичий рынок — это что-то невероятное: там столько разных пород курочек и они такие красивые! — делится Наталья. — Мне безумно любопытно, что из всего этого получится. Жду не дождусь, когда у нас появятся цыплята, чтобы уже можно было с ними возиться.

Мы хотим и сами получить эти эмоции, и всем, кто к нам будет приезжать, тоже хотим предоставить такую возможность — соприкоснуться с настоящей деревней.

«Всего 6 км до границы с родной страной»

— Как вы выбирали свой дом?

— Буквально на Google Map отметили, как нам показалось, заброшенные места, где среди леса торчали одинокие крыши домов, и поехали по навигатору в разведку, смотреть, что там на самом деле.

На месте старались поговорить с теми, кто живет рядом, выясняли историю домов, кому они принадлежат. И в результате остановили свой выбор на этом домике на Полесье, совсем недалеко от Беловежской пущи, почти на границе с Беларусью, она прямо видна.

Месторасположение хутора для обоих было особенно важным. Всего 6 км до границы с родной страной оформились в главный слоган места — «Беларусь, в которую можно приехать».

— Вообще Подляшье по менталитету ближе всех к нам, белорусам. У нас одинаковые культурные традиции, много общей истории. И мы хотим у себя на хуторе визуализировать какие-то элементы истории и культуры.

— За сколько в Польше можно купить хутор с куском леса?

— Цены разные — от 100 тысяч злотых (24 тысячи евро) и до бесконечности.

— Сложно ли иностранцам купить участок и недвижимость в Польше?

— Не так сложно, как мы ожидали. Удивлены, насколько чиновники отличаются от белорусских. У нас вообще лучше не обращаться никуда с нестандартными амбициозными идеями.

У всех есть строгие рамки, и, если появляется проект, который требует от чиновника каких-то реальных действий, участия, в большинстве случаев вам предпочтут отказать, любая инициатива их пугает. Здесь мы с таким не сталкивались.

Ребята признаются, что эйфория от покупки собственного хутора быстро уступила место длинному списку дел. И участок, и сам дом для восстановления требуют больших вложений сил и средств.

— Что касается профессиональных навыков и инструментов, то у меня практически все есть, и я многое умею, в том числе работаю с деревом, — объясняет Сергей. — У меня есть опыт восстановления старых домов, правда, в таком плохом состоянии дома мне еще не попадались.

Конечно, проще было бы его снести и поставить что-то новое, но хочется все-таки оставить эту аутентичность. Понятно, что многое придется делать заново, но стены, пропитанные временем, а дому почти 100 лет, останутся.

В Польше основные расходы — это все-таки работа. Здесь дорого стоит все, что делают руками. У нас всю работу я постараюсь сделать сам. В то же время не откажусь от помощи любителей и профессионалов, которые захотят нам помочь.

Внушительный объем работ Сергея с Натальей не пугает. Все свободное время после работы они проводят на хуторе. Сначала начали приводить в порядок участок. Как только потеплело, там появилась техника. Сейчас он полностью расчищен и засажен газонной травой.

— Хорошая техника способна за несколько часов сделать то, на что руками понадобилось бы несколько месяцев, — говорит собеседник «Салідарнасці». —Вообще, планов у нас, конечно, много, программа-минимум до конца лета — обустроить какой-то кусочек для жизни себе и гостям.

Особое внимание привлекает один из первых объектов — курятник, который Сергей сделал сам.

«Узнав нашу историю вынужденной эмиграции, поляки пишут, как хорошо, что теперь мы в безопасности»

Сейчас сами хозяева могут жить только в палатке, установленной в доме. Для полноценной жизни в нем придется переделать каркас, крышу, сделать всю внешнюю и внутреннюю отделку, в том числе переложить печку.

Ребята понимают, что только за свои эмигрантские заработки будут восстанавливать дом очень долго, поэтому завели Тик-Ток, где рассказывают обо всем, что происходит на хуторе, и предлагают поучаствовать в проекте всем желающим — и денежными донатами, и руками.

— За первый месяц у нас было 10 тысяч подписчиков, одно видео набрало 2,5 млн просмотров. Первыми на просьбу о помощи откликнулись поляки, — рассказывают собеседники. — Они очень тепло к нам относятся, поддерживают, зовут в гости, предлагают приехать помочь и даже переводят деньги. Это очень вдохновляет продолжать.

Узнав нашу историю вынужденной эмиграции, поляки пишут, как хорошо, что теперь мы в безопасности. Это трогает до глубины души.

Один человек написал, что у него осталось 2 тысячи плиток точно такой же черепицы, как на нашем доме, и готов нам отдать. Другой пообещал приехать помочь и привезти разные нужные инструменты, которых у нас нет.

Также через соцсети нас нашла одна из жительниц нашего дома. Эта женщина провела в нем детство, так как здесь жили ее бабушка с дедушкой. Мы с ней обязательно встретимся и узнаем историю этого места.

Свой хутор белорусы назвали «Мроя», потому что «по-белорусски это не просто мечта, а идеальная мечта».

— В Польше мы, как и многие белорусы, мыкаемся по съемным квартирам. Теперь у нас есть свой кусочек леса, и мы готовы здесь жить даже в палатке, готовы ехать после работы, чтобы работать снова, чтобы приблизиться к своей мечте.

Наш девиз сейчас — глаза боятся, а руки делают, — не унывают белорусы. — Все-таки в Польше, в отличие от Беларуси, можно строить планы и говорить о перспективах.

Поэтому мы продолжим строить место, где обязательно захотят побывать и белорусы, и поляки.

