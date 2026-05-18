В Беларусь собрался глава нижней палаты парламента Алжира 18.05.2026, 10:38

Ибрагим Бугали

Его ожидают в конце недели.

Прибытие в Беларусь председателя Национального народного собрания Алжира (нижняя палата парламента) Ибрагима Бугали ожидается в конце этой недели, следует из расписания на сайте «палаты представителей» «национального собрания» Беларуси.

В графике работы «нижней палаты» белорусского «парламента» указано, что визит алжирского политического деятеля начнется 24 мая (воскресенье) и завершится 27 мая (среда). При этом рядом с датами стоит пометка «уточняется».

