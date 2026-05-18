Белорусскую певицу приняли в одно из объединений композиторов США
- 18.05.2026, 9:40
Ее музыка может появиться в кино и сериалах.
Белорусская певица Рита Дакота сообщила в Instagram, что её приняли в американскую организацию Society of Composers & Lyricists — объединение композиторов и авторов песен, работающих в кино, на телевидении и стриминговых платформах.
По словам артистки, в числе членов этой структуры состоит, в частности, Ханс Циммер. Она также отметила, что её продакшен уже создал первую композицию для голливудского фильма. Дакота добавила, что теперь у неё есть возможность официально работать с такими компаниями, как Netflix и Universal, а также претендовать на участие в отборе саундтреков для премии «Оскар».
При этом в США нет организации под названием «Гильдия композиторов» в буквальном смысле — чаще этим термином неформально обозначают различные профессиональные объединения и авторские союзы. Society of Composers & Lyricists (SCL) — одно из таких сообществ.