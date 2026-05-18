Белорус нашел в стене тайник с шоколадками 18.05.2026, 9:01

Они пролежали там более полувека.

Инженер Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин решил разобрать старый мебельный гарнитур, который еще в советские времена покупали его родители. Между зеркалами и задней панелью обнаружился небольшой случайный тайник, сообщают госСМИ.

Внутри лежали три шоколадки «Веселые ребята» 1969 года выпуска, несколько конфет «Золотой ключик», женские наручные часы без ремешка, нераспечатанное письмо, комсомольский значок, школьные линейки и даже вязальная спица.

Сладости оказались производства гомельской фабрики «Спартак». Мама Владимира, Анна Петровна, после войны работала на этой фабрике. Мужчина предполагает, что шоколадки предназначались троим детям, но случайно провалились в щель — и пролежали там десятилетиями.

На обертках — ГОСТ 6534-69, состав полностью натуральный: какао-бобы, сахар, сухое молоко, сливки, орех, ванилин.

Владимир уверен: шоколад до сих пор съедобен, а вкус изменился незначительно. Он готов передать находки в музей «Спартака» или даже сам продегустировать – в качестве доказательства качества советского ГОСТа. Но эксперты не советуют этого делать. В большинстве случаев шоколад даже после истечения срока годности пригоден для употребления: чем натуральнее состав, тем дольше сладость можно хранить. Темный шоколад может храниться 1-2 года (плюс еще 2 года после истечения срока годности). Молочный, белый и шоколад с начинкой хранятся меньше. Если на плитке появился белый налет, то все в порядке — это жир, который вытопился на поверхность, и на пищевые качества он никак не влияет. Но если на плитке появилась плесень, шоколад имеет кислый, нетипично горький вкус или запах, то его стоит выбросить. К сожалению, даже самый натуральный шоколад, сделанный по ГОСТу, не может храниться 57 лет, поэтому потенциальному дегустатору здоровьем лучше не рисковать.

