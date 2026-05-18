Доллар не показывал таких значений с 2023 года 1 18.05.2026, 8:41

2,112

Чего ждать белорусам.

По итогам торговой недели обменный курс доллара США на валютных торгах Белорусской валютно-фондовой биржи снизился до минимума с февраля 2023 года USD/BYN 2,7535. Всего за неделю «бакс» потерял -1,92%, с начала года отставание курса доллара составляет уже -5,14%. Объём торгов за неделю уже четыре недели подряд и составил немного меньше среднего 55,390 млн долларов США, пишет myfin.by.

Обменный курс российского рубля на белорусском рынке за этот же период вырос на 0,93% и в пятницу 15 мая остановился на отметке RUB/BYN 3,8150 за 100 российских рублей. К началу года рост курса рубля составляет уже +2,95%. Объём торгов российским рублём на БВФБ. Объём торгов рублём за неделю немного увеличился до значения в 17 387,010 млн рублей, или примерно 240,9 млн долларов США в эквиваленте. По-прежнему, спрос на российскую валюту на белорусском валютном рынке превышает спрос на доллары более чем в четыре раза.

Дно по доллару на российском рынке

Так, курс доллара закрыл прошлую неделю на минимуме в USD/RUB 72,85 с тенденцией к дальнейшем снижению. Факторы, влияющие на формирование курса доллара пока всё те же – высокая процентная ставка Центробанка России и растущий объём валютного предложения на рынке при слабом спросе со стороны Минфина, реального сектора и населения.

Как мы указывали ранее, Минфин России в рамках возобновления операций покупки/продажи и исполнения бюджетного правила объявил о дневных объёмах в 5,8 млрд рублей, чего явно недостаточно для полной абсорбции валютного предложения. Не исключено, что в июне текущего года Минфин может увеличить объём покупок, но это пока на уровне предположений.

Поддерживают российский рубль также высокие цены на нефть, которые на прошлой неделе возобновили рост после небольшого отскока в конце апреля – первых числах мая. Марка Brent в конце недели приблизилась к цене в 110 USD/br, российская Urals также на максимумах. Правда, в субботу, 16 мая американский Минфин объявил о возвращении санкций в отношении российских углеводородов, но есть мнение, что они будут ещё на месяц приостановлены, как это было ранее.

И ко всем долгосрочным факторам поддержки рубля с началом текшей недели добавляются налоговые выплаты, пик которых, как всегда, придётся на 28 мая. К этому времени реальный спрос на рублёвую ликвидность будет расти со всеми вытекающими.

Прогноз по валютам на неделю

На мировом финансовом рынке цена золота на фоне максимумов цены на нефть откатилась к 4500 USD/Oz с перспективой дальнейшего снижения. Основная валютная пара EUR/USD также отошла клокальному минимуму в 1,1626 с перспективой дальнейшего снижения. Евро дешевеет по отношению к доллару в виду возможного повышения процентной ставки Европейского Центробанка на фоне растущей инфляции. Которая, в свою очередь, обеспечена высокими ценами на нефть и нефтепродукты на европейском рынке.

Исходя из сказанного, на текущей неделе можно ожидать продолжения укрепления белорусского рубля к доллару США и ослабление к российскому рублю. На валютных торгах возможен выход пары USD/BYN 2,70. Курс рубля может подняться в таких условиях до RUB/BYN 3,85 за 100 российских рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com