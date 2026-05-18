«Мадяр» еще раз предупредил Лукашенко

«Мадяр» еще раз предупредил Лукашенко9
- 18.05.2026, 8:30
- 8,330
После удара по Москве.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди после ночной атаки по Москве опубликовал фото дрона с надписью Moscow never sleeps. В публикации он также адресовал завуалированное предупреждение Лукашенко.
Соответствующий пост появился 17 мая в официальном Telegram-канале «МАДЯР».
Военный заявил, что эпоха спокойствия для жителей российской столицы завершилась. По его словам, баланс сил в этой войне окончательно выровнялся, а привычная безмятежность жизни в элитных районах Москвы, включая Патриаршие пруды и прилегающие кварталы, больше не гарантирована.
Бровди опубликовал снимок беспилотника, участвовавшего в атаке на Москву, с символичной надписью Moscow never sleeps, подчеркнув тем самым новый этап противостояния.
Также «Мадяр» обратился к Лукашенко: «Юстас — Алексу Григоровичу: важно, как войти в нужный разговор, но ещё важнее — искусство выхода из него.
Лукашеску, присматривайся к перспективам».
Отметим, ранее «Мадяр» также обращался к Лукашенко.
«Минский гауляйтер Лукашеску! Мы фиксируем пролет каждого «Шахеда», который, воспользовавшись коридорами Беларуси, направляется в Украину, каждую твою фрикцию и шатание с военным оттенком. Ты можешь сколько угодно крутить усы на камеру и лгать своему народу о «нейтралитете», но твои конечности уже по самые плечи в кровавой юшке убийств гражданских украинцев. Трек следующий: коридор для убийц = соучастие = расплата», — сказал он.