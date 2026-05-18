18 мая 2026, понедельник, 9:16
«Мадяр» еще раз предупредил Лукашенко

  • 18.05.2026, 8:30
Роберт «Мадяр» Бровди

После удара по Москве.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди после ночной атаки по Москве опубликовал фото дрона с надписью Moscow never sleeps. В публикации он также адресовал завуалированное предупреждение Лукашенко.

Соответствующий пост появился 17 мая в официальном Telegram-канале «МАДЯР».

Военный заявил, что эпоха спокойствия для жителей российской столицы завершилась. По его словам, баланс сил в этой войне окончательно выровнялся, а привычная безмятежность жизни в элитных районах Москвы, включая Патриаршие пруды и прилегающие кварталы, больше не гарантирована.

Бровди опубликовал снимок беспилотника, участвовавшего в атаке на Москву, с символичной надписью Moscow never sleeps, подчеркнув тем самым новый этап противостояния.

Также «Мадяр» обратился к Лукашенко: «Юстас — Алексу Григоровичу: важно, как войти в нужный разговор, но ещё важнее — искусство выхода из него.

Лукашеску, присматривайся к перспективам».

Отметим, ранее «Мадяр» также обращался к Лукашенко.

«Минский гауляйтер Лукашеску! Мы фиксируем пролет каждого «Шахеда», который, воспользовавшись коридорами Беларуси, направляется в Украину, каждую твою фрикцию и шатание с военным оттенком. Ты можешь сколько угодно крутить усы на камеру и лгать своему народу о «нейтралитете», но твои конечности уже по самые плечи в кровавой юшке убийств гражданских украинцев. Трек следующий: коридор для убийц = соучастие = расплата», — сказал он.

А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал Иван Яковина