Россия атаковала Днепр ракетами и дронами 1 18.05.2026, 8:37

Разрушены дома, много раненых.

В ночь на 18 мая российские войска нанесли комбинированный удар по Днепру, применив ударные беспилотники и ракеты. В результате атаки поврежден жилой квартал, возникли масштабные пожары, есть пострадавшие, среди которых дети.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

По обновленной информации, количество пострадавших возросло до 18 человек. Среди раненых — двухлетняя девочка и 10-летний мальчик. Детям оказали медицинскую помощь, они проходят амбулаторное лечение.

Сначала российские силы атаковали город беспилотниками. В результате удара вспыхнул пожар на крыше 24-этажного жилого дома.

Кроме того, в Днепровском районе зафиксировано попадание по складу пиротехники, после чего начался пожар. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Позже, около трех часов ночи, российские войска нанесли по городу ракетный удар. Одна из ракет попала в жилой квартал, вызвав несколько очагов возгорания.

