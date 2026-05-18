Киев посылает Лукашенко черную метку 2 Александр Класковский

18.05.2026, 9:13

Фото: AFP

Роберт Бровди, командующий Силами беспилотных систем Украины, послал вторую за два дня черную метку правителю Беларуси. Комментируя дроновую атаку на Москву, он посоветовал: «Лукашенко, присматривайся к перспективам».

Накануне, 16 мая, этот харизматичный военный с позывным «Мадяр» пригрозил белорусскому автократу возмездием за пропуск российских ударных дронов через Беларусь. И сделал это отнюдь не в дипломатичной манере, назвав адресата послания «минским гауляйтером Лукашеску» (игра слов, надо полагать, понятна).

Украина ведет психическую атаку на путинского союзника

В целом Киев развернул настоящую психическую атаку на союзника Кремля. На днях президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка фиксирует попытки Москвы убедить Александра Лукашенко «присоединиться к новым российским агрессивным операциям», и предостерег его от такого шага. Подобные заявления стали в устах Зеленского уже рефреном.

15 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Лукашенко, а также Владимир Путин и другие представители российского руководства «получили свой билет в Гаагу». Этой метафорой Сибига прокомментировал решение Кабинета министров Совета Европы утвердить текст важного документа о Спецтрибунале по преступлению агрессии против Украины.

Отметим также, что в нынешнем году Украина ввела санкции против Лукашенко, лиц из его окружения и ряда белорусских предприятий. Вдобавок на днях стало известно, что историк и политический эксперт Ярослав Чорногор назначен ответственным за связи с белорусскими демократическими силами в МИД Украины. Это не заурядное кадровое решение, а тоже важный штрих к нашему сюжету. Ведь долгое время после начала широкомасштабного вторжения России Киев предпочитал не развивать контакты с теми, кого Лукашенко называет «беглыми». Считалось, что украинское руководство опасается открытия второго фронта.

Правитель Беларуси помалкивает

По сути, во взаимной риторике Киев и Лукашенко поменялись местами. Раньше белорусский правитель то высокомерно поучал украинского президента, а то и вовсе оскорблял (однажды прозвучало даже слово «гнида»). Теперь же Зеленский и его люди костят путинского союзника в хвост и в гриву. В январе, например, глава Украины поддел фразой: «Пока, к сожалению, белый шпиц Лукашенко имеет больше прав, чем народ Беларуси».

Таким образом, украинская сторона явно осмелела, а вот белорусский автократ, обычно несдержанный на язык, напротив, предпочитает помалкивать, глотает обиды. Что с ним бывает в основном тогда, когда он чувствует чужую силу.

Отчего же произошла такая метаморфоза?

Прежде всего отметим, что украинцы впечатляюще продвинулись в искусстве дроновой войны. Их беспилотники успешно атакуют объекты, расположенные далеко в глубине российской территории. Создана ракета «Фламинго», которая, как заявляется, способна бить на 3 тыс. километров. Яркими в буквальном смысле примерами эффективности украинских ударов стали пожары на НПЗ в российских Туапсе и Перми, на терминалах в Усть-Луге (список можно продолжить). Зеленский иронично назвал это «дальнобойными санкциями».

А ведь Мозырский НПЗ, одно из ведущих белорусских предприятий, и вовсе рядом с украинской границей. Да и до любой точки Беларуси крылатое возмездие, если что, долетит легко.

Наконец, вспомним, что сам горделивый Путин был вынужден через Дональда Трампа просить о перемирии с Украиной на время парада 9 мая. И это унижение «старшего брата» наверняка тоже впечатлило Лукашенко. Уж если кремлевский властитель, глава ядерной державы, даже стянув к Москве лучшие силы ПВО, чувствует себя неуютно, то у его вассала, не имеющего такого арсенала, тем более есть причина побаиваться украинской кары за соучастие в агрессии.

Хотят столкнуть лбами агрессора с соагрессором?

Зеленский сообщил 15 мая, что ему стало известно о планах операций с белорусской территории «либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО».

Ну, планы в Москве могут разрабатываться разные, в том числе и сугубо гипотетические, и на отдаленную перспективу. Однако на сегодня такие операции маловероятны. У Лукашенко войск немного, они, как можно предполагать, не особо мотивированы воевать против Украины. Да и сам вождь режима наверняка не горит желанием посылать их в мясорубку. А у Путина проблемы даже с тем, чтобы пополнять свои части в Украине после мясных штурмов. Откуда взять еще одну армию вторжения?

К тому же украинцы создали на границе с Беларусью мощные укрепления, понаставили мин. Да и полесские болота служат серьезным препятствием для агрессоров.

В общем, непосредственных поводов бить в набат у Зеленского вроде бы нет. Правда, мы можем не знать о каком-либо тайном содействии режима Лукашенко российским войскам. Вспомним, тот же Зеленский сигнализировал, что РФ атакует Украину, размещая оборудование для наведения БПЛА на крышах жилых домов в Беларуси. И, к слову, Киев показал, что у него длинные руки, сообщив позже, что эти антенны уничтожены.

Также можно предположить, что алармистскими заявлениями об агрессивных совместных планах московского и минского режимов украинское руководство старается привлечь внимание Европы. Мол, завтра война может прийти и к вам, а потому не жалейте помощи, пока мы сдерживаем Орду.

Далее, зная терки Зеленского с Вашингтоном, нельзя исключать, что прессингом на Лукашенко украинцы хотят подпортить перспективы его легитимации через диалог с Дональдом Трампом.

Еще одна вероятная цель украинской ИПСО — столкнуть лбами Лукашенко и Путина. Чем сильнее запуган вассал, тем выше вероятность, что он начнет откручиваться от неприятных миссий, которые навязывает Москва.

Иные аналитики строят мудреные гипотезы. Мол, давлением на правителя Беларуси украинские власти повышают ставки перед вероятными переговорами с ним после того, как будет заключен худой мир с Кремлем.

Но, возможно, не стоит так усложнять. Пугают, потому что могут. Есть чем пугать. А черную метку, как считают в Киеве, Лукашенко давно заслужил.

Александр Класковский, «Позiрк»

