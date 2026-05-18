18 мая 2026, понедельник, 9:16
Россия ударила по китайскому торговому судну

  • 18.05.2026, 9:06
Прилетел «Шахед».

В ночь на 18 мая российские войска атаковали ударным беспилотником китайское торговое судно в акватории Черного моря. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, в результате инцидента обошлось без жертв, однако сам факт атаки вызвал вопросы, учитывая принадлежность судна к Китаю.

«Интересно, что двигало россиянами, когда они сегодня ночью решили «Шахедом» оприходовать китайское торговое судно в нашем море. Обошлось без жертв, но это что-то новое. „Произошла чудовищная ошибка“, товарищи?» — написал Плетенчук.

Российские силы регулярно наносят удары по гражданским судам в Черном море, в том числе по кораблям под иностранными флагами. Украина и ее западные партнеры расценивают такие действия как часть давления Москвы на морской экспорт и международное судоходство.

Однако нынешний случай выделяется на фоне предыдущих атак, поскольку речь идет о судне, связанном с Китаем — одним из ключевых экономических и политических партнеров России после начала полномасштабной войны.

