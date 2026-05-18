Украинский ЦПД обратился к россиянам после ударов по Москве 4 18.05.2026, 9:42

3,374

Фронт переместился с Донбасса на головы москвичей.

Если Кремль не остановит войну против Украины, для жителей крупных российских городов, в частности Москвы и Санкт-Петербурга, ситуация будет только ухудшаться.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, комментируя массированную атаку беспилотников на Москву и область 17 мая.

«После атаки на Москву россияне там задаются вопросом: как так случилось, что на пятый год «СВО» краинская армия стала только сильнее, и фронт переместился с Донбасса на головы москвичей. Мол, что же будет на шестой год «СВО», — отметил Коваленко в своей заметке в Telegram.

По его словам, ситуация для россиян в крупных городах, в том числе жителей Москвы и Санкт-Петербурга, будет только ухудшаться в случае продолжения войны против Украины.

«Будет становиться только хуже, поэтому либо выносите [диктатора Владимира] Путина, либо требуйте завершения войны здесь и сейчас», — предупредил Коваленко россиян.

