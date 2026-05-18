Ученые выяснили, что дети помнят запахи овощей, которые ела их мать во время беременности 18.05.2026, 9:55

Исследователи давно предполагали, что такое возможно.

Британские и французские ученые провели исследование, которое показало, что трехлетние дети могут помнить запах овощей, с которыми они сталкивались во внутриутробном периоде, и спокойнее на них реагировать. Работу опубликовали в журнале Developmental Psychobiology.

Отмечается, что исследователи уже давно предполагают, что плод способен воспринимать и запоминать некоторые стимулы еще во внутриутробном периоде. Так, вкусовые и ароматические вещества из рациона беременной женщины могут попадать в околоплодные воды и через плаценту, формируя у ребенка первые «сенсорные воспоминания». Новорожденные, например, по-разному реагируют на чеснок — в зависимости от того, употребляла ли его мать во время беременности. Однако вопрос о длительности таких эффектов оставался открытым.

Ученые под руководством Надьи Райссленд из Даремского университета (Великобритания) давали беременным на поздних сроках капсулы с порошками моркови и кудрявой капусты (кале), обладающими разными вкусовыми и запаховыми характеристиками. С помощью УЗИ фиксировалось, что плод реагирует на эти стимулы: на капустный запах более негативно, на морковный — спокойнее. Позже те же дети в первый месяц жизни демонстрировали более благоприятную реакцию на знакомые запахи.

Теперь исследователи представили результаты продолжения эксперимента, участникам которого исполнилось три года. Из первоначальной группы в исследовании смогли участвовать 12 детей. Часть из них до рождения знакомилась с запахом кале, часть — моркови. Детям предлагали понюхать оба запаха, а их мимику фиксировали на видео и анализировали по ряду параметров, чтобы определить реакции радости или дискомфорта.

Результаты показали, что в три года дети в целом реже улыбались и чаще проявляли негативные реакции по сравнению с новорожденными, однако знакомый «внутриутробный» запах по-прежнему вызывал у них меньше признаков отторжения, даже если он был горьким.

Авторы пришли к выводу, что пищевые запахи, с которыми ребенок сталкивается до рождения, могут оставлять долгосрочный след и влиять на его восприятие еды в дальнейшем. В будущем они планируют проверить, влияет ли этот эффект на реальное пищевое поведение — например, на готовность детей есть овощи.

