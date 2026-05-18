Путин серьезно напуган Кирилл Сазонов

18.05.2026, 7:46

Падение популярности российского лидера серьезно напугало «бункерного» и его окружение. Там даже по официальным опросам «Левада-Центра» растет количество тех, кто готов к протестам.

Не недовольных, не тех, кто не одобряет курс власти, а тех, кто говорит о личном участии в протестах. Понятно, что говорить и делать – это разные вещи. Но в России рискнуть так ответить на вопрос социологов – тоже страшно. Поэтому даже приукрашенные ответы могут напугать слабонервного короля тайного чемодана.

И даже Всероссийский Центр Изучения Общественного Блеяний (ВЦИОМ) уже полгода регистрирует падение уровня доверия к Путину. Официальные кремлевские социологи так пишут! Представляете, какая реальная картина? Только за неполных пять месяцев 2026 года падение рейтинга вожака стада на 10%! С перепугу в мае вообще прекратили публиковать результаты! Чур нас, сказали.

Но потом нашли способ исправить ситуацию. От телефонных опросов перешли к поквартирному обходу. Кто там недоволен Путиным? Вот лично при свидетелях и скажи это. По месту проживания. А то осмелели, блин. И сразу рост! Могут, когда захотят. Правда, всего на 1.2%.

Конечно, опрашивать лично – сильный ход. Особенно, если ходить с участковым или сразу с нарядом полиции. С другой стороны – от реальности не спрячешься. СВО из легкой прогулки давно превратилось в источник раздражения. Для тех, кого практически не коснулось. Растут цены, проблемы с выездом за границу, отключение интернета, запрет социальных сетей, закручивание гаек. А в Туапсе, Рязани и Перми вообще наглядная агитация полным ходом. Убедительная. И в прифронтовых областях.

А издевательский Указ Зеленского был просто финишной чертой и вишенкой на торте. Страх путина перед обстрелом и беспомощность с унижениями при подготовке парада все видели. Добавьте к этому страх перед возможной мобилизацией. Какие уж тут рейтинги. Так можно и выборы проиграть.

Конечно, результат выборов всегда можно нарисовать. Так ведь товарищи по ОПГ тоже не будут ждать подсчета голосов. Постаревшего, утратившего популярность вожака могут быстро сожрать свои же. Обычно в России власть меняется именно таким образом. А выборы там остаются сложным и непонятным ритуалом.

Кирилл Сазонов, «Фейсбук»

