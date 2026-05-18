Атака дронов на Москву: ISW указал на важную деталь 18.05.2026, 7:37

1,676

Реакция Кремля говорит о многом.

Удары Сил обороны Украины по Москве и Подмосковью 17 мая продемонстрировали неспособность России надежно защитить даже столичный регион. Осознание этого уже вызвало заметное недовольство среди представителей Z-сообщества.

При этом государственные российские СМИ почти не акцентировали внимание на атаке и ее последствиях, ограничившись краткими упоминаниями, а официальные представители Кремля сделали лишь несколько расплывчатых заявлений. В Институте изучения войны (ISW) считают, что такая реакция свидетельствует о попытке минимизировать восприятие серьезности произошедшего.

Кремль смягчает риторику, Z-блогеры требуют жестких мер

Одним из главных выводов после массированной атаки стало понимание того, что российская система ПВО не способна эффективно отражать удары даже по ключевым объектам вокруг Москвы.

Это вызвало волну критики в ультрапатриотических российских каналах: блогеры требовали усилить противовоздушную оборону и призывали к масштабным ответным ударам.

В то же время официальная реакция Кремля оказалась заметно более сдержанной. В ISW отмечают, что подобная позиция, вероятно, направлена на преуменьшение значения ударов и контрастирует с жесткой риторикой провоенных блогеров.

Так, представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала украинские удары, сосредоточившись на теме якобы ущерба гражданскому населению, но не упомянула о попаданиях по объектам оборонной промышленности и нефтяной инфраструктуры.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о возможной жесткой реакции Москвы, заявил, что само существование России как ядерной державы не находится под угрозой. Фактически это стало сигналом о том, что удары по Москве не рассматриваются как повод для применения ядерного оружия.

Аналитики считают, что такое заявление косвенно подтверждает серьезность произошедшего и одновременно служит попыткой снизить ожидания российской аудитории относительно возможного ответа Кремля.

ГосТВ замалчивает тему

Независимое издание Агентство зафиксировало фактическое замалчивание темы украинских атак на центральных российских телеканалах.

Первый канал, Россия-1 и НТВ посвятили этой теме не более минуты эфирного времени, ограничившись заявлениями о якобы атаках на гражданские объекты и сообщениями о некоем «ответе» России без конкретизации его сути.

Z-блогеры признают провалы ПВО

Совсем иначе на ситуацию отреагировали российские военные блогеры. Они открыто говорили о слабой эффективности ПВО, особенно в Московской области, и признавали рост дальности и интенсивности украинских атак.

Звучали предложения создать единую многоуровневую систему противовоздушной обороны вокруг Москвы, а также усовершенствовать механизмы раннего предупреждения.

Некоторые блогеры призывали к применению тактического ядерного оружия, а заявления Пескова и Захаровой называли недостаточно жесткими. Также критиковалось отключение мобильного интернета как неэффективная мера противодействия беспилотникам.

В ISW подчеркивают, что российские провоенные авторы уже не впервые указывают на хронические проблемы в системе ПВО и обвиняют Кремль в неспособности обеспечить защиту тыловых регионов.

По данным украинских и российских источников, в результате атаки были поражены завод микроэлектроники Ангстрем, объекты технопарка Элма, нефтеперекачивающие станции «Солнечногорская» и «Володарская», а также Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне.

Также сообщалось о пожаре на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево. Работа столичных аэропортов временно приостанавливалась, а значительная часть рейсов была задержана более чем на два часа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com