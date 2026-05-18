18 мая 2026, понедельник, 3:54
  • 18.05.2026, 4:18
Во Франции могут выдать ордер на арест на арест Маска
Илон Маск

Об этом заявил прокурор Парижа.

Во Франции могут выдать ордер на арест владельца соцсети X Илона Маска, если при передаче его дела в суд миллиардер не явится по повестке, заявила прокурор Парижа Лор Беко.

«Если по завершении расследования следствие придет к выводу, что элементы, вызывающие подозрение, представляют собой достаточно веские основания для передачи дела Илона Маска в уголовный суд, и если он не явится по повестке, единственным способом инициировать такую возможность является выдача ордера на арест в соответствии с законом», — сказала она в эфире радио RTL (цитата по Le Figaro).

Как сообщила Беко, Маск в ответ на обвинения в отношении него как руководителя X утверждает, что пользуется поддержкой Управления по международным делам Министерства юстиции США. Ведомство, по ее словам, отказывается сотрудничать с Парижем по этим вопросам. «На данный момент мы не получили письма, на которое он ссылался», — сказала прокурор.

Об отказе Минюста США помочь французским правоохранительным органам в расследовании деятельности компании X также ранее сообщила The Wall Street Journal.

В начале мая французская прокуратура попросила судей начать официальное расследование в отношении X.AI Holdings Corp., X Corp. и xAI, а также Маска и бывшего генерального директора X Линды Яккарино и вызвать их для дачи показаний. Если они не явятся, судьи могут выдать ордер, который будет равносилен началу официального расследования.

Среди выдвигаемых обвинений: соучастие в хранении и распространении изображений с несовершеннолетними сексуального характера, нарушение правил обработки персональных данных, распространение дипфейков, а также генерация нейросетью Grok информации, в которой отрицаются преступления против человечества.

Прокуратура попросила судей предъявить официальные обвинения компаниям X.Al Holdings Corp., X Corp., хAl, а также Маску и бывшему гендиректору Линде Яккарино.

Франция начала предварительное расследование в отношении X в феврале 2025 года.

На запрос французского подразделения по борьбе с киберпреступностью предоставить свой алгоритм, чтобы понять, действительно ли платформа намеренно продвигала проблемный контент, руководство соцсети ответило отказом. В феврале в парижском офисе X прошли обыски. Маск назвал это «политической атакой».

Прокуратура вызвала на допрос 20 апреля Маска, а также около десяти руководителей американской компании, включая Яккарино, однако миллиардер не явился.

