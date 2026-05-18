Правительство США открыло доступ к новым материалам об НЛО 18.05.2026, 0:42

Опубликованы сотни фото, видео и отчетов.

Правительство США выложило в открытый доступ новую порцию документов о «неопознанных аномальных явлениях» (UAP) — то, что мы привыкли называть НЛО.

Фотографии, видео и отчеты о странных объектах в небе и космосе теперь доступны для изучения. В документах много «нерешенных дел», где официальные органы прямо признают: понять природу увиденного пока невозможно.

Часть материалов выглядит вполне земной и понятной. Например, фотографии «странной световой полосы» над Луной, сделанные астронавтами, вероятнее всего, являются просто визуальным шумом или дефектом оптики. Яркие вспышки, которые видят космонавты, объясняются воздействием высокоэнергетических космических лучей, а быстрые «огни» на видео часто оказываются обычными насекомыми, пролетевшими слишком близко к линзе камеры.

Но есть и другая категория случаев, от которых становится не по себе. В 2020 году ВМС США рассекретили записи пилотов F/A-18, которые столкнулись с объектами в форме «Tic Tac». Они двигались вопреки любой логике, не имея видимых систем двигателей или аэродинамических поверхностей. Важно, что эти объекты фиксировали передовые радары самолетов, поэтому ошибку техники или «глюк» камеры можно отбросить — это были реальные физические объекты.

Особенно интригует запись с дрона MQ-9 Reaper, показанная на слушаниях в Конгрессе в 2025 году. Дрон выпустил по объекту ракету Hellfire и, похоже, попал в него. Объект на мгновение отклонился от курса, подтвердив свою материальность, но никаких повреждений не получил и просто продолжил полет. Добавьте к этому отчеты о «рое дронов» возле военных баз США и Европы, где нет ни одного корабля или пусковой установки, откуда эти малые аппараты могли бы взлететь, и вы получите очень сложный пазл.

Что это? Версия об инопланетянах — самая популярная, но наименее обоснованная. Ни одного прямого доказательства пришельцев нет. Значительно вероятнее, что мы имеем дело с технологиями, которые мы еще не научились идентифицировать.

Возможно, это новейшие разработки союзных войск или оборонных подрядчиков, которые тестируют свои изделия на реальных пилотах, чтобы увидеть их реакцию. Возможно, это тесты противников — скажем, Китая, которые действуют дерзко и на грани наших возможностей. Однако даже здесь возникает вопрос: если это обычные дроны, то как они игнорируют законы физики, которые мы знаем?

Возможно, дело в системных сбоях сенсоров? Это объяснение выглядит слабым, потому что случаев, когда объекты фиксируют одновременно радары самолетов, кораблей и другая оптика на разных частотах, становится все больше.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com