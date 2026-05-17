18 мая 2026, понедельник, 0:00
Какие сделки Трамп заключил во время визита в Китай

  • 17.05.2026, 22:59
  • 1,338
Фото: Getty Images

Белый дом раскрыл детали.

В ходе визита президента США Дональда Трампа в Китай и его переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином стороны договорились о новых механизмах торгового и инвестиционного взаимодействия, поставках американской продукции и закупке самолетов Boeing для китайских авиакомпаний, а также обсудили вопросы международной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Стороны договорились о создании Торговой и Инвестиционной комиссий США и Китая. Первая позволит Вашингтону управлять двусторонней торговлей нечувствительными товарами, вторая — предоставит межправительственный форум для обсуждения инвестиционных вопросов.

Согласно заявлению властей США, Китай также обязался закупать американскую сельхозпродукцию минимум на $17 млрд ежегодно в 2026–2028 годах. Помимо этого, китайская сторона восстановила доступ американской говядины на рынок КНР и возобновила импорт птицы из американских штатов, признанных свободными от птичьего гриппа.

Кроме того, Пекин одобрил первоначальную закупку 200 самолетов Boeing для китайских авиакомпаний. В Белом доме заявили, что это первое обязательство Китая по закупке самолетов Boeing с 2017 года.

В Белом доме добавили, что Трамп и Си Цзиньпин подтвердили приверженность денуклеаризации Северной Кореи и согласились с тем, что Иран не должен обладать ядерным оружием.

