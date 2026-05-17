Какие сделки Трамп заключил во время визита в Китай
- 17.05.2026, 22:59
Белый дом раскрыл детали.
В ходе визита президента США Дональда Трампа в Китай и его переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином стороны договорились о новых механизмах торгового и инвестиционного взаимодействия, поставках американской продукции и закупке самолетов Boeing для китайских авиакомпаний, а также обсудили вопросы международной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Стороны договорились о создании Торговой и Инвестиционной комиссий США и Китая. Первая позволит Вашингтону управлять двусторонней торговлей нечувствительными товарами, вторая — предоставит межправительственный форум для обсуждения инвестиционных вопросов.
Согласно заявлению властей США, Китай также обязался закупать американскую сельхозпродукцию минимум на $17 млрд ежегодно в 2026–2028 годах. Помимо этого, китайская сторона восстановила доступ американской говядины на рынок КНР и возобновила импорт птицы из американских штатов, признанных свободными от птичьего гриппа.
Кроме того, Пекин одобрил первоначальную закупку 200 самолетов Boeing для китайских авиакомпаний. В Белом доме заявили, что это первое обязательство Китая по закупке самолетов Boeing с 2017 года.
В Белом доме добавили, что Трамп и Си Цзиньпин подтвердили приверженность денуклеаризации Северной Кореи и согласились с тем, что Иран не должен обладать ядерным оружием.