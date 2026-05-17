The Economist: Армия РФ начала терять контроль на фронте 17.05.2026, 22:27

Украина возвращает территории.

Российские войска начали терять позиции в войне против Украины, несмотря на сохраняющуюся высокую интенсивность боевых действий.

Об этом говорится в материале издания The Economist.

В материале отмечается, что в последнее время характер боевых действий постепенно меняется. Весеннее наступление российских войск фактически остановилось, а потери личного состава остаются очень высокими.

По данным анализа, впервые с октября 2023 года российская армия понесла небольшие, но ощутимые территориальные потери.

Это означает, что около 3 процентов довоенного мужского населения России призывного возраста погибло или было ранено.

По оценкам журналистов, по состоянию на середину мая погибло от 280 тысяч до 518 тысяч российских военных. Общие потери вместе с ранеными составляют от 1,1 до 1,5 миллиона человек.

Журналисты отмечают, что значительные потери российских войск не соответствуют их результатам на фронте. Поле боя усложняется из-за активного использования украинских беспилотников, которые поражают цели далеко за линией соприкосновения.

Это затрудняет переброску российских подразделений.

Несмотря на предположения о медленном продвижении армии РФ, в этом году она захватила около 220 квадратных километров, что составляет лишь 0,04 процента территории Украины.

В то же время украинские силы за последний месяц отвоевали примерно 189 квадратных километров. По оценке издания, это может свидетельствовать о возможном переломе в ходе войны.

