Умерла певица Гродненской капеллы Мария Райдюк

Мария Райдюк

Еще 16 мая она выступала в костеле.

Умерла вокалистка Гродненской капеллы Мария Райдюк.

16 мая Мария еще выступала в дуэте с Ольгой Кононовой в Бернардинском костеле в Гродно вместе с Ансамблем старинной музыки. «Пела великолепно», — пишут о том выступлении.

Женщины не стало утром 17 мая, сообщают знакомые в соцсетях.

Мария Райдюк окончила Белорусскую государственную консерваторию. В Гродненской капелле она выступала как сопрано.

