Умерла певица Гродненской капеллы Мария Райдюк

Умерла певица Гродненской капеллы Мария Райдюк1
- 17.05.2026, 21:24
Еще 16 мая она выступала в костеле.
16 мая Мария еще выступала в дуэте с Ольгой Кононовой в Бернардинском костеле в Гродно вместе с Ансамблем старинной музыки. «Пела великолепно», — пишут о том выступлении.
Женщины не стало утром 17 мая, сообщают знакомые в соцсетях.
Мария Райдюк окончила Белорусскую государственную консерваторию. В Гродненской капелле она выступала как сопрано.