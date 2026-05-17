Умерла певица Гродненской капеллы Мария Райдюк 1 17.05.2026, 21:24

Мария Райдюк

Еще 16 мая она выступала в костеле.

Умерла вокалистка Гродненской капеллы Мария Райдюк.

16 мая Мария еще выступала в дуэте с Ольгой Кононовой в Бернардинском костеле в Гродно вместе с Ансамблем старинной музыки. «Пела великолепно», — пишут о том выступлении.

Женщины не стало утром 17 мая, сообщают знакомые в соцсетях.

Мария Райдюк окончила Белорусскую государственную консерваторию. В Гродненской капелле она выступала как сопрано.

