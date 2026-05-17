закрыть
17 мая 2026, воскресенье, 22:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп созвонился с Нетаньяху

  • 17.05.2026, 21:56
Трамп созвонился с Нетаньяху

Обсуждали ситуацию в Иране.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону войну в Иране, сообщили Times of Israel в офисе израильского премьера.

Как пишет издание, разговор состоялся накануне закрытого совещания по вопросам безопасности в Израиле.

О планах позвонить Трампу Нетаньяху сообщил во время

заседания правительства в честь Дня Иерусалима 17 мая. «Я обязательно выслушаю его впечатления от поездки в Китай, а также, возможно, мнение по другим вопросам. Вариантов развития событий предостаточно; мы готовы к любому сценарию», — сказал он.

16 мая The New York Times со ссылкой на источники среди должностных лиц в странах Ближнего Востока сообщила, что США и Израиль ведут усиленную подготовку к новым ударам по Ирану. В план, по данным издания, входят более агрессивные бомбардировки военных объектов и инфраструктуры Ирана. Его разработали на случай, если Трамп решит выйти из «тупика» в переговорах с Ираном посредством новой волны атак.

По словам американского президента, конфликт в Иране в военном плане завершен на 70-75%. Он пообещал, что США «вернутся и закончат».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина