Трамп созвонился с Нетаньяху
- 17.05.2026, 21:56
Обсуждали ситуацию в Иране.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону войну в Иране, сообщили Times of Israel в офисе израильского премьера.
Как пишет издание, разговор состоялся накануне закрытого совещания по вопросам безопасности в Израиле.
О планах позвонить Трампу Нетаньяху сообщил во время
заседания правительства в честь Дня Иерусалима 17 мая. «Я обязательно выслушаю его впечатления от поездки в Китай, а также, возможно, мнение по другим вопросам. Вариантов развития событий предостаточно; мы готовы к любому сценарию», — сказал он.
16 мая The New York Times со ссылкой на источники среди должностных лиц в странах Ближнего Востока сообщила, что США и Израиль ведут усиленную подготовку к новым ударам по Ирану. В план, по данным издания, входят более агрессивные бомбардировки военных объектов и инфраструктуры Ирана. Его разработали на случай, если Трамп решит выйти из «тупика» в переговорах с Ираном посредством новой волны атак.
По словам американского президента, конфликт в Иране в военном плане завершен на 70-75%. Он пообещал, что США «вернутся и закончат».