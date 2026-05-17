17 мая 2026, воскресенье, 22:26
Завтра по Беларуси могут пройти торнадо

  • 17.05.2026, 21:37
  • 1,254
Иллюстрационное фото

Объявлен оранжевый уровень опасности.

В понедельник по Беларуси могут пройти торнадо. Для севера страны ESTOFEX (инициатива европейских метеорологов по предсказанию штормов) объявила 2‑й уровень опасности в связи с крупным градом, сильными и шквалистыми порывами ветра, а также возможностью образования нескольких торнадо (смерчей), сообщает «Метеовайб».

На большей части страны завтра прогнозируются дожди с грозами. Местами пройдут сильные ливни, в отдельных районах град и шквалы до 15—20 м/с. По северо-западу может выпасть более 50% месячной нормы осадков.

По данным швейцарской модели S4x4, зона опасных погодных условий сместилась на север, но их возможная интенсивность не ослабла.

Самая высокая вероятность сильных гроз ожидается по западу Витебской области. Поэтому могут возникнуть мощные суперячейки (вид грозы с постоянно крутящимся восходящим потоком воздуха) с крупным градом больше 2 см, шквалами 20 м/с и вероятностью локальных торнадо.

