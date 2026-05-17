17 мая 2026, воскресенье, 22:25
Сколько стоит мясо для шашлыка в минских магазинах

  17.05.2026, 21:04
Обзор.

Начинается сезон барбекю, и по этому поводу издание «Toчка» посмотрело, сколько стоит замаринованное мясо для шашлыка в минских магазинах.

Самый большой выбор оказался в «Короне». Из вариантов подешевле — маринованные куриные крылья по 9,9−10,9 рубля за килограмм. Голени и бедра стоят 13,9−16,9, филе — 19,9−21 рубль. Свинина попроще продается за 16,8, шея или корейка — за 25−32 рубля. Кебабы и стейки стоят примерно 22 рубля за килограмм.

Есть тут и шашлык в пластиковых ведрах. Куриный стоит 17,63 за кило, свиной — 25,03. Колбаски для гриля — 14−18,9 за 1 кг.

В «Гиппо» выбор тоже приличный, хотя и меньше, чем в «Короне». Куриные крылья тут дороже — 12,53−14,99 за кило. Есть такой интересный вариант, как плечики: стоят 16,49 за 1 кг. Бедра дешевле — 15,99.

В заморозке продается свиной шашлык в пластмассовых ведрах по 20,39 за килограмм.

В «Евроопте» есть недорогие варианты. Например, шашлык из мяса птицы стоит 11,99 за кило. Бедра здесь обойдутся в 12,99−15,49, филе — в 19,99. Цены на свинину стартуют от 11,99 за 1 кг, в среднем 12,9−17, самый дорогой вариант — примерно 25 рублей.

Свинина в ведре обойдется в 19,99 за кило. Есть тара примерно на 1,8 кг и упаковка в два раза меньше.

Мясо в вакууме представлено самое разное, цены — от 12,99 до 30 рублей.

В «Соседях» выбор скромнее. Куриные голени стоят 12,99, мясо плавает в маринаде. Бедра чуть дороже — 13,16. А вот крылья одни из самых дешевых — 10,17. Выгодно брать и филе по 15,16. Что касается свинины, то ее предлагают в среднем по 16−20 рублей за 1 кг. Колбаски для гриля стоят 12−16 рублей. В отделе, где лежит вакуумированное мясо, цены — 12−35 руб. за кило. Из любопытного — медовый стейк индейки по 35,24 рубля.

На Комаровке практически никто не продает шашлык на развес. Но тут есть варианты в упаковке. Шашлык из свинины стоит 14,38 руб. за 1 кг, именно из шеи — 17,8 руб. Кило мяса в ведре можно взять за 16,67. Куриные бедра тоже выгодно покупать на рынке, цена от 10,51 до 11,99 руб. за 1 кг. Колбаски для гриля предлагают по 13−16 руб. за 1 кг.

На Комаровку любителям шашлыка надо идти за свежим мясом. Оно здесь представлено, пожалуй, лучше всего в Минске, делает вывод издание.

