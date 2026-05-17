Зеленский объяснил важность дипстрайков по Москве и столичному региону РФ 17.05.2026, 20:37

Владимир Зеленский

Дроны преодолели более 500 км и «пробили» систему ПВО.

Удары по Московскому региону - это четкий сигнал оккупантам, что не стоит связываться с Украиной и идти несправедливой захватнической войной против украинского народа.

Об этом сообщает Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

«Сегодня очень масштабно Силы обороны Украины, наша Служба безопасности Украины, наша разведка отработали по Московскому региону. Хорошая волна наших дипстрайков - обеспечиваем Украине эту возможность», - заявил Зеленский.

По его словам, дистанция до целей в этот раз - более 500 километров, это весомо еще и потому, что Московский регион наиболее насыщен российскими средствами ПВО, но украинские дальнобойные дроны их преодолевают.

«Многие партнеры сейчас дают сигналы, что видят, что происходит и как все изменилось и в настроении относительно этой войны, и в достижимости российских целей на российской территории. Война вполне предсказуемо возвращается в «родную гавань», - добавил глава государства.

Президент Украины подчеркнул, что эти дипстрайки - это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной и идти несправедливой захватнической войной против другого народа.

«Также наши Силы обороны отработали за эти сутки по объектам на временно оккупированной территории, в частности в Крыму. И эта наша дальнобойность - это то, что значительно меняет ситуацию и вообще восприятие российской войны в мире», - подытожил Зеленский.

