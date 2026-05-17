В Бобруйске BMW, уходя от столкновения, снесла арку жилого дома 17.05.2026, 20:36

Фото: komkur.info

Фотофакт.

Сильная авария произошла в Бобруйске 17 мая. Водитель BMW, уходя от столкновения, снес арку жилого дома. Второй участник ДТП, который был за рулем Volkswagen Polo, по предварительным данным, выехал на перекресток на красный свет, сообщает komkur.info.

Авария произошла на перекрестке Минской и Социалистической улиц.

Пытаясь избежать удара, водитель BMW выехал с проезжей части на тротуар, снес фонарь, дорожный знак, дерево и часть арки трехэтажного жилого дома. По счастливой случайности никто из пешеходов не пострадал.

Как рассказал сам водитель, он двигался по Минской в сторону «белой церкви», на зеленый свет. Скоростной режим не нарушал. На перекрестке с Социалистической наперерез его машине выехал VW Polo. Его водителю горел «красный». Эту версию подтвердили и очевидцы, находившиеся на месте аварии.

Водителем VW был пожилой мужчина. Ни он, ни водитель BMW не пострадали.

В обеих иномарках сработали подушки безопасности.

Если «Поло» еще можно отремонтировать, то BMW, скорее всего, восстановлению не подлежит. Премиальный немецкий седан оказался буквально погребен под фрагментами ворот дома постройки 1950‑х годов. Сама арка полностью разрушена.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com