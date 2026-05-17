«Бавария» в 35-й раз стала чемпионом Германии по футболу 17.05.2026, 20:50

Фото: Matthias Schrader/AP Photo/picture alliance

Команда забила 122 гола за сезон, что стало рекордом за всю историю бундеслиги.

Футбольный клуб «Бавария» из Мюнхена стал победителем чемпионата Германии по футболу (бундеслиги) в сезоне 2025-2026 годов. Баварцы заранее гарантировали себе чемпионство, но трофей получили лишь в субботу, 16 мая, в ходе официальной церемонии после последней игры.

Матч состоялся в Мюнхене. «Бавария» выиграла ФК «Кёльн» со счетом 5:1. По итогам турнира у баварцев 89 очков и 122 забитых мяча.

На втором месте в сезоне 2025-2026 годов - дортмундская «Боруссия» с 73 очками и 70 голами. На третьем - клуб «РБ Лейпциг», 65 очков и 66 голов.

Нынешнее число голов у Баварии - максимальное за всю историю бундеслиги. Главный футбольный клуб Мюнхена побил свой же прежний рекорд по этому показателю, установленный в начале 1970-х, когда Герд Мюллер и команда забили 101 гол за сезон.

