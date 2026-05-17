Трамп предупредил Иран о «тикающих часах»
- 17.05.2026, 20:33
Президент США призвал Тегеран «поторопиться».
Президент США Дональд Трамп обратился к Ирану с напоминанием об окончании времени.
«Для Ирана часы тикают, и им лучше ПОТОРОПИТЬСЯ, иначе от них ничего не останется. ВРЕМЯ ВАЖНО!», — написал Дональд Трамп в социальной сети TruthSocial.
Накануне, 16 мая, американский президент заявил, что Иран ждут «тяжелые времена», в случае если Тегеран не согласится на мирную сделку с Вашингтоном. Трамп отметил, что не знает, заключит ли Иран соглашение.