Трамп предупредил Иран о «тикающих часах» 17.05.2026, 20:33

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США призвал Тегеран «поторопиться».

Президент США Дональд Трамп обратился к Ирану с напоминанием об окончании времени.

«Для Ирана часы тикают, и им лучше ПОТОРОПИТЬСЯ, иначе от них ничего не останется. ВРЕМЯ ВАЖНО!», — написал Дональд Трамп в социальной сети TruthSocial.

Накануне, 16 мая, американский президент заявил, что Иран ждут «тяжелые времена», в случае если Тегеран не согласится на мирную сделку с Вашингтоном. Трамп отметил, что не знает, заключит ли Иран соглашение.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com