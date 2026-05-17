17 мая 2026, воскресенье, 22:25
В 12 городах Чехии проходят протесты против законопроекта по финансированию СМИ

  • 17.05.2026, 21:11
Фото: ČTK

Тысячи активистов в 12 городах Чехии участвуют в акциях протеста против планов правительства республики изменить систему финансирования общественно-правовых телеканалов и радиостанций. Об этом сообщает ČTK.

В публикации отмечается, что акции проходят в городах — административных центрах краев республики. На юго-востоке Чехии в Брно на улицы города вышли три тысячи активистов, а в Праге — митинг состоялся еще 5 мая.

Участники протестов критикуют правительство страны и требуют сохранить независимость общественно-правовых СМИ.

Законопроект кабмина Чехии предполагает переход от прямого финансирования СМИ за счет взносов граждан к выделению средств из государственного бюджета. По мнению организаторов акций протеста, подобное может привести к существенному ограничению деятельности общественно-правовых СМИ и лишит их независимости от властей.

